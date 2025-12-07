Napoli, ritrovata la 16enne scomparsa da Portici: giovane sta bene

È stata ritrovata a Napoli la giovane Suamy, la 16enne scomparsa da Portici lo scorso 2 dicembre. Dopo cinque giorni di ricerche, i carabinieri hanno individuato la studentessa, che secondo le prime informazioni è in buone condizioni.

La ragazza era scomparsa dopo essere uscita da scuola e non aveva fatto ritorno nella casa famiglia dove risiedeva. La sua assenza aveva subito fatto scattare l’allarme e attivato le ricerche sul territorio.

Il ritrovamento a Napoli ha permesso di ricostruire gli ultimi spostamenti della 16enne, la cui improvvisa scomparsa aveva generato forte apprensione. Le verifiche mediche confermano che la giovane sta bene.