Bonus psicologo 2025: graduatorie definitive online e 270 giorni per usufruirne

L’Inps ha pubblicato le graduatorie definitive dei beneficiari del bonus psicologo 2025, suddivise per Regioni e per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. Gli utenti possono verificare la propria posizione accedendo al sito Inps, cercando “Bonus psicologo” e selezionando il servizio dedicato.

Una volta effettuato l’accesso, è possibile consultare l’esito della domanda, l’eventuale importo riconosciuto e il codice univoco da fornire al professionista per iniziare le sedute. L’Inps chiarisce che le graduatorie sono state elaborate sulla base dell’Isee più basso e, in caso di parità, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto delle risorse disponibili.

Le richieste presentate con un Isee contenente omissioni o difformità non sanate entro i termini previsti dalla circolare n. 124/2025 sono state dichiarate improcedibili e non inserite nelle liste definitive.

Per rispondere alla crescente domanda di supporto psicologico, il ministero della Salute ha disposto l’unificazione dei fondi 2024 e 2025, destinando all’annualità 2025 un totale di 21,5 milioni di euro. La misura ha permesso la creazione di un’unica graduatoria nazionale e l’accoglimento di un numero più ampio di domande.

I beneficiari hanno 270 giorni di tempo per utilizzare il contributo. Il codice univoco viene annullato automaticamente una volta decorso il termine. Inoltre, dalla data di pubblicazione delle graduatorie scattano i 60 giorni entro cui deve essere effettuata almeno una seduta: in assenza, il beneficiario perde il diritto e si procede allo scorrimento.

Il contributo, fino a un massimo di 50 euro a seduta, viene erogato direttamente al professionista secondo le modalità da lui indicate, senza alcun accredito al beneficiario.