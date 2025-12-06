Sciopero generale del 12 dicembre: mobilitazione nazionale contro la manovra economica

La Cgil ha indetto per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale di 24 ore contro la manovra di bilancio ritenuta penalizzante per lavoratrici e lavoratori. L’astensione dal lavoro coinvolgerà l’intero comparto pubblico e privato, con manifestazioni in tutte le principali città italiane.

La protesta mira a chiedere un aumento di salari e pensioni, il blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile, interventi strutturali contro la precarietà, una riforma fiscale equa e progressiva, investimenti in sanità e istruzione, oltre a politiche industriali capaci di sostenere lo sviluppo del Paese.

Dallo sciopero generale allo stop di vari settori strategici, dicembre sarà segnato da una fitta agenda di mobilitazioni. La segreteria confederale della Cgil sarà presente nei principali cortei con una distribuzione territoriale dedicata.

A Firenze il segretario generale Maurizio Landini aprirà la manifestazione con concentramento alle 9 in piazza Santa Maria Novella e comizio finale in piazza del Carmine. A Genova Giuseppe Gesmundo parteciperà al corteo in partenza dalla Stazione Marittima alle 9, con conclusione davanti alla Prefettura.

A Ferrara sarà presente Lara Ghiglione, con appuntamento alle 9.30 in piazzale Medaglie d’Oro. A Napoli Luigi Giove parteciperà al corteo da piazza del Gesù alle 9 e al comizio conclusivo in piazza Municipio. A Cagliari Daniela Barbaresi interverrà alla manifestazione delle 10 in piazza del Carmine.

A Bari Christian Ferrari guiderà la mobilitazione con concentramento alle 9.30 in Piazza Massari e comizio finale in Piazza Libertà. Ad Ancona Maria Grazia Gabrielli parteciperà al corteo che partirà alle 10 da Piazza del Crocifisso, con conclusione in Piazza del Papa. A Brescia Francesca Re David prenderà parte al concentramento delle 9 presso la fermata metro San Faustino, prima del corteo e del comizio in Piazza Paolo VI.

A Roma la manifestazione avrà inizio alle 9 da Piazza Vittorio Emanuele II, per poi raggiungere via dei Fori Imperiali, cuore del corteo della capitale.