Europei Nuoto: Ceccon domina e conquista l'oro nei 100 dorso
Thomas Ceccon conquista l’oro nei 100 dorso agli Europei in vasca corta di Lublino, confermando la sua superiorità nella specialità. Il campione olimpico chiude in 49"29, tempo che gli consente di imporsi con autorevolezza sulla concorrenza internazionale.
Alle sue spalle il francese Mewen Tomac, argento in 49"46, seguito dal britannico Oliver Morgan, che completa il podio. Solida prova anche per l’azzurro Lorenzo Mora, che termina in quinta posizione con 49"95.
Leggi anche Italia da record nella 4x50 stile libero mista agli Europei di nuoto