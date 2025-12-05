Operatore sanitario arrestato a Capri per presunte violenze su anziani fragili

I Carabinieri della Stazione di Capri hanno eseguito una misura cautelare agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, nei confronti di un operatore sanitario accusato di violenze sessuali e maltrattamenti ai danni di anziani ospiti di una casa di riposo dell’isola.

L’uomo, un Operatore Socio Sanitario incaricato di pubblico servizio, è indagato per condotte aggravate dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime e dalla sua stessa qualifica professionale. Le contestazioni riguardano episodi che sarebbero avvenuti durante momenti di assistenza individuale e durante le operazioni di igiene personale.

L’indagine, avviata a metà ottobre e conclusa a fine novembre 2025, è stata condotta dalla Stazione Carabinieri di Capri con il supporto del Nucleo Operativo della Compagnia di Sorrento. Attraverso un’attività tecnica di videoregistrazione, i militari hanno raccolto elementi che documenterebbero diverse condotte di abuso e violenza, compiute in modo sistematico durante i turni di servizio dell’operatore.

Secondo quanto accertato, le vittime sarebbero quattro anziani ospiti della struttura: tre donne e un uomo, tutti affetti da gravi patologie psichiche inabilitanti. Le riprese avrebbero inoltre mostrato episodi di aggressioni fisiche e verbali riconducibili a un quadro di maltrattamenti ripetuti.