Rottamazione Quater: ultimo giorno utile del 9 dicembre per saldo delle rate

Il conto alla rovescia per la Rottamazione-quater entra nella fase decisiva. I pagamenti della rata scaduta lo scorso 30 novembre saranno considerati regolari fino al 9 dicembre, grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla normativa e ai rinvii applicati quando la scadenza cade in giorni festivi.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il mancato versamento, il pagamento oltre il termine ultimo o l’accredito di importi parziali comportano la perdita dei benefici della definizione agevolata. Le somme già versate saranno quindi trattate come acconto sul totale dovuto.

La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i precedenti versamenti, chiamati a pagare la decima rata, e i soggetti riammessi alla procedura agevolata secondo la Legge n. 15/2025, per i quali è prevista la seconda rata del nuovo piano di pagamento.

I contribuenti possono effettuare il pagamento in banca, negli uffici postali, presso tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, tramite i servizi telematici di banche, Poste Italiane e altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al circuito pagoPa, oltre che sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite l’App Equiclick. È possibile anche pagare direttamente allo sportello, previo appuntamento.

Per il versamento devono essere utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Chi avesse bisogno di recuperarli può scaricarne una copia dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure richiederli via e-mail dall’area pubblica, allegando un documento di riconoscimento.