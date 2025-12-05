Ue sanziona X per violazioni al Digital Services Act: maxi multa da 120 milioni

La Commissione Europea ha imposto una multa da 120 milioni di euro a X per violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act (Dsa), concludendo un’indagine durata quasi due anni. L’esecutivo Ue ha adottato una decisione di non conformità dopo aver rilevato irregolarità nelle pratiche della piattaforma.

Le violazioni riguardano la grafica considerata “ingannevole” del segno di spunta blu, la mancata trasparenza dell’archivio pubblicitario e l’assenza di accesso ai dati pubblici destinati ai ricercatori. Il procedimento, avviato il 18 dicembre 2023, mirava a verificare se X, acquisita da Elon Musk nel 2022, avesse infranto il Dsa anche per quanto riguarda la diffusione di contenuti illegali e le misure per contrastare la manipolazione delle informazioni, aspetti su cui l’indagine resta ancora aperta.

Leggi anche Colosseo, maxi multa Antitrust da 20 milioni per vendita irregolare dei biglietti

Nello stesso contesto, la Commissione ha approvato gli impegni di TikTok, controllata da ByteDance, a garantire una piena trasparenza sugli annunci pubblicitari presenti sulla piattaforma. Dopo il confronto con Bruxelles, l’azienda ha presentato impegni vincolanti che rispondono a tutte le criticità evidenziate dall’esecutivo nelle analisi preliminari del maggio 2025.

Gli impegni, ora formalmente accettati, assicurano la piena trasparenza degli annunci su TikTok in linea con i requisiti del Digital Services Act, rafforzando gli standard richiesti alle grandi piattaforme online nell’Unione Europea.