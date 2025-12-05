Gaza, nuova fase del piano di pace: la strategia di Trump per una transizione entro Natale
La Casa Bianca punta ad annunciare entro due settimane l’avvio della seconda fase del piano di pace per Gaza, che prevede l’istituzione di una nuova forma di amministrazione civile e di un meccanismo di sicurezza destinato a sostituire l’attuale controllo di Hamas. A riportarlo è Israel Times, citando una fonte israeliana informata sul dossier.
Sarà Donald Trump a presentare la lista dei Paesi coinvolti e delle personalità che faranno parte del futuro assetto di governance nella Striscia. Il processo richiede un’intensa attività diplomatica, ancora in corso, da parte dei mediatori di Qatar, Egitto e Turchia.
Secondo le fonti, Hamas continua a respingere le proposte che prevedono la cessione del potere a entità esterne, il progressivo disarmo e l’abbandono della leadership del movimento, nodi che restano centrali nei negoziati in atto.