Ucraina, trattative in corso: Putin apre a colloqui di pace anche con gli Stati Uniti

Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato l’esistenza di negoziati sulla pace in Ucraina, sottolineando che i contatti coinvolgono anche partner internazionali come gli Stati Uniti. Durante un incontro ufficiale con il premier indiano Narendra Modi, il leader del Cremlino ha spiegato di poter “condividere molti dettagli sugli eventi in corso”, aggiungendo che si sta lavorando a una “possibile dichiarazione pacifica”.

Putin è arrivato in India per una visita di due giorni e ha incontrato Modi a Nuova Delhi, dopo un primo colloquio informale avvenuto la sera precedente. Il vertice bilaterale ha offerto l’occasione per riprendere il dossier sulla crisi ucraina e sulle prospettive diplomatiche per fermare il conflitto.

Leggi anche Trump rilancia: Putin pronto a trattare per porre fine alla guerra in Ucraina

Modi ha ribadito il ruolo dell’India come attore impegnato nella ricerca della pace. “L’India non è neutrale ma dalla parte della pace. Sosteniamo sempre una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina”, ha dichiarato il premier aprendo l’incontro ufficiale.