Farwest torna su Rai 3 con rivelazioni sull'ex socio di Chiara Ferragni e nuovi sviluppi sul Pandoro Gate

Farwest, il programma condotto da Salvo Sottile, torna stasera, venerdì 5 dicembre, alle 21.25 su Rai 3 con un’esclusiva intervista a Pasquale Morgese, ex socio di Chiara Ferragni, che racconta retroscena inediti legati alla gestione societaria dell’imprenditrice nella vicenda del Pandoro Gate. Il caso è tornato al centro dell’attenzione dopo la richiesta dei magistrati di una condanna a un anno e otto mesi per truffa aggravata.

La puntata dedica spazio anche all’analisi dell’Askatasuna, il centro sociale più discusso d’Italia, protagonista delle recenti contestazioni culminate nell’assalto alla sede del quotidiano La Stampa. Un reportage che esplora dinamiche interne e rete di attivismo del mondo antagonista.

Si approfondisce inoltre la storia di Mohamed Shahin, imam di Torino, destinatario di un decreto di espulsione che ha generato tensioni e proteste nella comunità islamica. La vicenda sta alimentando un acceso dibattito pubblico sul tema della sicurezza e della libertà religiosa.

Spazio poi agli aggiornamenti sul caso Garlasco, con nuovi elementi che collocherebbero sempre più Andrea Sempio sulla scena del crimine. Un capitolo che riapre interrogativi e spinge a riesaminare l’intera ricostruzione del delitto.