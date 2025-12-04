HUROM: un Natale all’insegna del gusto e del benessere

In vista del Natale, HUROM – pioniere e leader mondiale nella tecnologia degli slow juicer e dell’estrazione lenta a freddo, invita a riscoprire il piacere di prendersi cura di sé attraverso piccoli gesti quotidiani che fanno bene al corpo e alla mente. Un’occasione per concedersi – o donare – un autentico momento di benessere, grazie a estratti freschi, nutrienti e ricchi di gusto: l’ideale per accompagnare le festività o per iniziare il nuovo anno all’insegna dell’equilibrio.

La gamma HUROM si articola in due linee pensate per esigenze e stili di vita diversi, ma accomunate dalla stessa tecnologia innovativa e da una filosofia che unisce qualità, semplicità e bellezza.

PURE PRESS LINE – Dedicata a chi desidera la massima purezza. Grazie alla tecnologia brevettata dei filtri HUROM, produce un succo con pochissima polpa, limpido e ricco di nutrienti in ogni sorso. Tutti i componenti sono progettati per ottimizzare il flusso del succo e ridurre al minimo gli scarti, esaltando la naturalezza della materia prima.

Tra i prodotti della Pure Press Line ti segnalo:

HUROM E50-ST – Pure Press Line. Bianco, compatto ed essenziale. Pensato per chi desidera un approccio semplice ma raffinato alla spremitura lenta, combina un design salvaspazio con una struttura intuitiva e funzionale. L’ampio imbocco consente di inserire frutta e verdura intere, mentre il doppio filtro offre la possibilità di scegliere tra un succo più limpido o più corposo. La spremitura a bassa velocità (50 rpm) preserva i nutrienti sensibili al calore e restituisce un succo perfettamente bilanciato, naturale e privo di polpa. Completano il profilo la finitura bianca elegante, ideale per le cucine moderne, e un sistema di ventilazione inferiore che previene il surriscaldamento, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo.

Dimensioni: 17,9 × 20,7 × 43,6 cm – peso 5,5 kg.

Prezzo consigliato al pubblico: € 429.

EASY PRESS LINE – Pensata per chi cerca praticità. Un design compatto, un assemblaggio intuitivo e la funzione all-in-one semplificano ogni fase dell’esperienza quotidiana, dal momento della preparazione al lavaggio finale. Il sistema privo di filtro consente di spremere frutta e verdura di ogni tipo — anche congelata — e di pulire tutto in pochi secondi. Un equilibrio ideale per chi ha una vita dinamica, ma non vuole rinunciare a un gesto di benessere quotidiano.

Tra i prodotti della Easy Press Line ti segnalo:

HUROM H400 – Easy Press Line. Disponibile nei colori Matt Black, Titanium Gray e Warm White, l’H400 reinterpreta il concetto di estrazione lenta con un design minimal e compatto, capace di armonizzarsi con qualsiasi cucina. Il nuovo sistema all-in-one integra in un unico corpo il contenitore per il succo e quello per i residui, ottimizzando lo spazio e rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più fluida. Solo tre componenti da lavare e materiali BPA free rendono H400 una sintesi perfetta tra estetica, praticità e benessere quotidiano.

Dimensioni: 16,9 × 26,1 × 47,1 cm – peso 6,7 kg.

Prezzo consigliato al pubblico: € 699.