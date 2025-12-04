Manovra, cannabis light di nuovo legale con imposta del 40%
La commercializzazione della cannabis light torna consentita. Un emendamento alla manovra, presentato da Fratelli d’Italia, introduce la possibilità di vendere infiorescenze fresche o essiccate e prodotti con un contenuto di Thc non superiore allo 0,5%.
Secondo il testo, tali prodotti – anche se sottoposti a trasformazione industriale – possono essere fumati o inalati senza combustione, nel rispetto delle proprietà e delle aspettative dei consumatori.
L’emendamento stabilisce inoltre che tutti gli articoli rientranti in questa categoria saranno soggetti a una imposta di consumo del 40% calcolata sul prezzo di vendita al pubblico.