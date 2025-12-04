Superluna fredda di dicembre: spettacolo nel cielo e orari migliori per osservarla

Manca davvero poco alla superluna fredda di dicembre. Già questa sera, giovedì 4, sarà possibile osservare l’ultima Luna piena dell’anno, destinata a mostrarsi più luminosa del 23% e più grande del 14% rispetto alla media.

Questa Luna sarà anche la più alta nel cielo fino al 2042. Il momento esatto del plenilunio è fissato per le 00:14 di domani, venerdì 5 dicembre, ma il momento ideale per ammirarla è il suo sorgere sull’orizzonte, poco dopo il tramonto di oggi, quando l’effetto ottico la renderà ancora più suggestiva.

Si parla di superluna quando il nostro satellite, in fase di Luna piena, si trova nel punto più vicino alla Terra, il perigeo, o nelle sue immediate vicinanze. In questo caso perigeo e plenilunio non coincidono nello stesso giorno, ma avvengono a poche ore di distanza, un dettaglio sufficiente a generare l’effetto osservabile.

La Luna raggiungerà il perigeo a 356.961 km dalla Terra, mentre al momento della fase piena disterà 357.219 km, circa 239 km in più rispetto al precedente plenilunio, mantenendo comunque condizioni favorevoli per una visibilità particolarmente intensa.