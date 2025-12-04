Chi sono i finalisti di X Factor 2025 Delia - eroCaddeo - PierC e rob: profili, percorsi e identità dei quattro artisti in gara

La finale di X Factor 2025 accende Piazza del Plebiscito a Napoli con quattro artisti dalle personalità musicali molto diverse: Delia, eroCaddeo, PierC e rob. Percorsi distinti, voci uniche e una visione artistica che affonda nelle radici, nella sperimentazione, nell’intimità e nell’energia del pop-punk.

A contendersi la vittoria ci sono Delia per la squadra di Jake La Furia, eroCaddeo guidato da Achille Lauro, PierC seguito da Francesco Gabbani e rob della squadra di Paola Iezzi.

Delia

Leggi anche La finale di X Factor 2025 a Napoli con Laura Pausini e Jason Derulo

Delia Buglisi, 25 anni, catanese, è una cantautrice che intreccia folk e cantautorato valorizzando il siciliano come lingua narrativa e identitaria. Laureata al Conservatorio di Catania, unisce formazione accademica e istinto creativo in una scrittura viscerale. Nel 2024 ha ottenuto una borsa di studio come miglior cantautrice all’Isola degli Artisti, collaborando con autori e produttori di rilievo e aprendo concerti per Serena Brancale.

Nel percorso a X Factor ha affrontato repertori eterogenei: da Rosalía a Franco Battiato, da Fabrizio De André a Otello Profazione, fino a Loredana Bertè. Caratteristici i suoi mash-up, diventati un marchio distintivo: da Bizet e Stromae a Faletti e Nino Rota, fino alle combinazioni tra Adamo e Eminem, o tra Chavela Vargas e Mahmood. Il suo inedito “Sicilia Bedda” è una dedica affettuosa alla propria terra, sospesa tra gratitudine e malinconia.

eroCaddeo

Damiano Caddeo, 27 anni, nato a Cagliari e residente a Torino, è un cantautore pop dall’anima sensibile che trasforma vissuti personali in racconti dal respiro universale. Esordisce nel programma con brani di Venerus e Brunori Sas, per poi misurarsi – sotto la guida di Achille Lauro – con icone della musica italiana come Battisti, Tenco, Battiato, De Crescenzo e i Pooh, oltre a una sorprendente reinterpretazione dei Coldplay.

Nel suo inedito “punto” esplora la sospensione emotiva tra ciò che si vorrebbe chiudere e ciò che rimane irrisolto, raccontando distanza, amore e nostalgia con delicatezza.

PierC

Piercesare Fagioli, 24 anni, di Casale Monferrato e oggi a Milano, ha una formazione iniziata al Conservatorio di Torino e proseguita tra canto, musical e teatro. La sua ricerca fonde la canzone italiana con influenze pop, R&B e soul, dando vita a un’identità ibrida e contemporanea.

Durante il percorso con Francesco Gabbani ha affrontato brani di Sia, Lady Gaga, Elton John, Bruno Mars, Adele, David Bowie e i Queen, mostrando versatilità e cura interpretativa. Il suo inedito “Neve sporca” è una lettera al sé bambino, un viaggio attraverso ricordi, ferite e domande rimaste sospese.

rob

Roberta Scandurra, 20 anni, di Trecastagni, è una cantautrice che porta sul palco un pop-punk energico e autobiografico. Vincitrice del Tour Music Fest nel 2022 e borsista a Berklee nel 2023, ha affinato la scrittura e costruito uno stile diretto e riconoscibile. A X Factor, guidata da Paola Iezzi, ha riletto con il suo linguaggio brani di Blondie, Olivia Rodrigo, Paramore, Evanescence, Alanis Morissette e Anna Oxa.

Il suo inedito “Cento ragazze” racconta la fine di una relazione come una scarica emotiva, un’urgenza che vibra nella velocità e nella rabbia del pop-punk.