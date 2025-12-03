Sondaggio sulla riforma della giustizia: il sì avanti al 57 per cento

Secondo un nuovo sondaggio dell’Istituto Noto per Porta a Porta, il 53% degli italiani afferma che parteciperà al referendum confermativo sulla riforma della giustizia.

I dati indicano che, se si votasse oggi, il 57% degli intervistati sceglierebbe il sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati, così come approvata dal Parlamento. Il 37% opterebbe invece per il no, sostenendo l’abrogazione.

Il sì risulta particolarmente forte tra gli elettori di centrodestra: l’88% degli elettori di Fratelli d’Italia, il 96% di quelli di Forza Italia e il 95% di quelli della Lega voterebbero a favore.

Dalla parte del no si collocano soprattutto gli elettori di centrosinistra e del M5S: il 72% degli elettori del Partito Democratico voterebbe per l’abrogazione, così come il 77% dei sostenitori del Movimento 5 Stelle e l’89% degli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra.