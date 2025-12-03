È Sempre Mezzogiorno, sorpresa speciale per Antonella Clerici: riemerge un video del passato

Momento a sorpresa per Antonella Clerici durante la puntata di oggi, mercoledì 3 dicembre, di È Sempre Mezzogiorno. In studio è comparso un grande calendario dell’Avvento, pensato per accompagnare il pubblico verso le festività natalizie. Ogni giorno la conduttrice apre una casella per svelare il “dolcetto” del giorno, ma questa volta la sorpresa è stata interamente dedicata a lei.

Aprendo la casella numero “3”, riservata al suo percorso nel programma, la Clerici ha trovato una piccola cassetta contenente un video ricordo registrato sei anni fa, in occasione del suo debutto alla guida di È Sempre Mezzogiorno. Nel filmato la conduttrice raccontava il suo nuovo inizio: “Questa è la mia ora preferita, cercherò di farlo con leggerezza, serenità e gentilezza. Cominciamo da questo nuovo inizio”.

La visione delle immagini ha emozionato la presentatrice, che in studio ha ammesso di provare ancora una forte commozione ripensando a quel momento. “Mi emoziono ancora quando sono tornata a occupare quello che è il mio posto nel cuore, che bei ricordi”, ha detto, visibilmente toccata.

Dopo aver ringraziato per la sorpresa, Antonella ha alleggerito l’atmosfera con una battuta: “Ho notato che ero anche meno bionda, la tv e la tinta fanno miracoli”. Una parentesi ironica che ha chiuso il momento dedicato al suo percorso professionale, accolto con grande affetto dal pubblico in studio.