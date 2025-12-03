Sanremo Giovani 2026, Principe Seltsam e Senza Cri tra gli undici semifinalisti dopo il ritiro di Soap

Si è conclusa la fase preliminare di Sanremo Giovani, il percorso che selezionerà quattro Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2026. Con la quarta e ultima puntata andata in onda il 2 dicembre su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, condotta da Gianluca Gazzoli, è stata definita la lista completa degli artisti che accedono alla semifinale.

La Commissione Musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, con la supervisione del Direttore Artistico Carlo Conti e del Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ha selezionato gli ultimi tre nomi: Principe, Seltsam e Senza Cri. I tre si aggiungono agli otto artisti già qualificati nelle precedenti puntate: Antonia, Angelica Bove, cmqmartina, Caro Wow, La Messa, Nicoló Filippucci, Petit e Welo.

La serata ha registrato un colpo di scena. Nel corso della diretta, Gianluca Gazzoli ha annunciato il ritiro ufficiale di Soap, artista già ammessa alla fase successiva. La cantante ha scelto di interrompere il proprio percorso e non parteciperà alla semifinale del 9 dicembre.

In una comunicazione ufficiale, Rai e Direzione Artistica hanno confermato che non è previsto alcun ripescaggio tra gli artisti eliminati. La competizione prosegue quindi con undici semifinalisti, pronti a contendersi i posti disponibili nella fase successiva.

Martedì 9 dicembre, sempre in diretta su Rai 2, gli undici artisti si sfideranno per ottenere uno dei sei posti nella finalissima. L’appuntamento conclusivo, Sarà Sanremo, andrà in onda sabato 14 dicembre su Rai 1: tra i sei finalisti soltanto due conquisteranno l’accesso al palco dell’Ariston come Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Ai due vincitori si uniranno altri due giovani selezionati attraverso Area Sanremo, completando il quartetto che si esibirà nella categoria dedicata durante il Festival.