Maria De Filippi si emoziona a Belve ricordando Costanzo: Vorrei sapere se ha sofferto

Maria De Filippi torna nello studio di Belve nell’ultima puntata del 2 dicembre e accetta, questa volta, di sottoporsi alle domande più note di Francesca Fagnani. Alla domanda d’esordio, “Che Belva si sente?”, la conduttrice risponde con semplicità e decisione: “Maria De Filippi”.

Quando la giornalista le chiede se ci sia una “belvata” che rivendica o di cui si pente, De Filippi condivide un ricordo adolescenziale: da ragazza rubò alcuni oggetti d’argento da casa per pagare delle multe. Un gesto che le costò caro. Il padre, scoperto l’accaduto, la obbligò a tornare in gioielleria per confessare il furto, un momento che lei definisce ancora oggi formativo.

La parte più intensa dell’intervista arriva quando Fagnani le domanda chi riporterebbe in vita e cosa chiederebbe. “Ne porterei tre”, risponde De Filippi. Il primo pensiero va al padre, a cui direbbe che è andato via troppo presto. Poi alla madre, alla quale rivolgerebbe parole di gratitudine per gli insegnamenti ricevuti, anche quelli che da giovane faticava a comprendere.

La conduttrice si interrompe più volte, visibilmente commossa, quando parla di Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023. Con la voce rotta, racconta: “Qui faccio davvero fatica... Io ho sempre fatto in modo che lui non soffrisse mai fisicamente, oggi gli chiederei se ha sofferto”. Un ricordo che la emoziona profondamente e che restituisce l’intensità del loro legame.