Raid vandalico alla sinagoga di Monteverde: indagini della procura per odio razziale

La procura di Roma attende la prima informativa della Digos sulle scritte comparse sui muri della sinagoga Beth Michael, in via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde Vecchio. Nel fascicolo aperto dai magistrati di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, si procede per danneggiamento aggravato dall’odio razziale.

Nella notte tra domenica e lunedì, due persone incappucciate hanno imbrattato l’esterno della sinagoga Beth Michael con frasi come “Palestina libera” e “Monteverde antisionista e antifascista”. Gli autori hanno inoltre annerito la targa dedicata a Stefano Gaj Taché, il bambino di due anni ucciso nell’attentato terroristico alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982.

La Digos di Roma sta analizzando le immagini delle telecamere presenti nell’area, che avrebbero ripreso i due responsabili durante l’azione. Le verifiche tecniche e gli accertamenti investigativi sono in corso per risalire all’identità dei vandali e definire con precisione la dinamica dell’episodio.