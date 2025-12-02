realme GT 8 Pro, il Vero Flagship è qui: prestazioni al top, imaging professionale RICOH GR e design modulare per un’esperienza davvero su misura

Leggi anche Recensione realme GT 8 Pro

Prestazioni top con Snapdragon® 8 Elite Gen 5, chip AI Hyper Vision+, fotocamera 200MP RICOH GR e design intercambiabile: realme GT 8 Pro debutta a Milano con la Dream Edition Aston Martin Aramco F1® Team e le cuffie open-ear Buds Clip

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, presenta oggi GT 8 Pro, il suo flagship più avanzato e ambizioso di sempre. Un dispositivo che unisce prestazioni eccezionali, un sistema fotografico all’avanguardia, esperienze AI intelligenti e un design distintivo, con l’obiettivo di segnare un nuovo standard nel segmento dei top di gamma. Con GT 8 Pro, realme sceglie di distinguersi con una visione innovativa, pensata per superare le aspettative.

Un salto generazionale senza precedenti: potenza da vero flagship

realme GT 8 Pro segna il più grande passo avanti in termini di performance nella storia della serie GT. È alimentato da Snapdragon® 8 Elite Gen 5 , realizzato con il processo produttivo a 3nm di ultima generazione di TSMC, e affiancato dal chip Hyper Vision+ AI per una grafica avanzata e ottimizzazioni intelligenti di nuova generazione.

Il processore Snapdragon® 8 Elite Gen 5 integra una CPU Qualcomm Oryon di terza generazione con frequenza fino a 4.6GHz, offrendo un incremento delle prestazioni del 20% e un miglioramento dell’efficienza energetica del 35%. In combinazione con il chip Hyper Vision+ AI, consente il rendering parallelo con la GPU, migliorando la risoluzione delle immagini fino a 4 volte e raggiungendo un refresh rate di 144Hz per un gameplay ultra-fluido. Questa configurazione Dual Flagship Chipset garantisce prestazioni da primato, con oltre 4 milioni di punti su AnTuTu, multitasking senza interruzioni e una maggiore durata della batteria anche con carichi intensi.

Per i gamer, il GT 8 Pro è un vero sogno. Grazie alla tecnologia AI Gaming Super Frame di realme, supporta FPS massimi in tutti i giochi ad alto carico, mantenendo 144Hz su MLBB e 120Hz su BGMI anche a temperature di 35°C. Gestisce con facilità anche scenari estremi di doppio utilizzo gaming ad alta intensità: è in grado di eseguire PUBG in foreground e Genshin Impact in background per un’ora intera*, mantenendo frame rate stabili e fluidi.

La batteria da 7000mAh , supportata da ricarica Ultra Charge da 120W e ricarica wireless da 50W , ridefinisce gli standard delle batterie ad alta capacità. Garantisce oltre 20 ore di riproduzione continua su YouTube e TikTok e fino a 8,4 ore di gioco su MLBB*, offrendo agli utenti un utilizzo prolungato senza interruzioni, con tempi di ricarica ridotti al minimo. Che si tratti di streaming, gaming o creazione di contenuti, questa batteria assicura un’autonomia che dura tutto il giorno.

L’esperienza audiovisiva è potenziata dal miglior display 2K a 144Hz del settore , l’HyperGlow Display, che raggiunge un picco di luminosità di 7000 nit , offrendo visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Combinato con gli speaker Symmetric Master Acoustic, l’Ultra Haptic Motor e il sistema di raffreddamento 7K Ultimate VC, realme GT 8 Pro garantisce un’esperienza da vero top di gamma, trasformando l’intrattenimento in un viaggio immersivo per i sensi.

Ultimate Street Snap, esplora oltre la definizione

realme GT 8 Pro nasce dalla collaborazione quadriennale con RICOH GR, che dà vita a un sistema fotografico unico nel panorama smartphone, capace di offrire un’autentica esperienza di street photography. Grazie al RICOH GR Camera System integrato, lo smartphone diventa un vero "Best Street Snap Shooter”, con lunghezze focali da 28 mm e 40 mm che riproducono la prospettiva naturale dell’occhio umano.

La modalità Snap Focus, supportata dall’algoritmo Super QPD Snap, permette di cogliere l’attimo con precisione, mentre cinque filtri ispirati alle iconiche pellicole RICOH GR - Standard, Pellicola Positiva, Pellicola per negativi, Monotono, B&N ad alto contrasto - restituiscono immagini dal forte carattere analogico. Il GT 8 Pro è pensato per chi vuole vivere la fotografia come un’estensione del proprio sguardo, rendendo ogni scatto un gesto autentico e creativo.

Oltre a immortalare momenti intimi di street photography, realme GT 8 Pro amplia le possibilità creative grazie al primo teleobiettivo Ultra Clarity da 200MP del suo segmento. Dotato di un sensore flagship da 1/1.56”, garantisce scatti nitidi e ricchi di dettagli anche con zoom lossless fino a 12X. Ideale per i ritratti, la lunghezza focale 3x restituisce una profondità naturale, mentre gli algoritmi avanzati assicurano una resa fedele dei 200MP: ogni dettaglio, dai capelli alle espressioni del volto, rimane perfettamente definito. Anche la fotocamera ultra-grandangolare da 50MP è stata potenziata, con un campo visivo di 116° e apertura F2.0, rendendo semplici e d’impatto sia le foto di gruppo che i paesaggi urbani.

Il comparto video offre prestazioni di livello professionale, con registrazione in 4K a 120fps supportata da Dolby Vision, 8K a 30fps per una definizione altissima, e modalità 4K a 120fps in Log a 10-bit, pensata per chi desidera un controllo creativo avanzato. Un dispositivo ideale sia per i content creator che per gli appassionati alla ricerca della massima qualità.

Un nuovo livello di intelligenza al servizio dell’esperienza utente

Con la nuova realme UI 7.0 basata su Android 16 , GT 8 Pro offre un’interfaccia fluida e personalizzabile, arricchita dal design Light Glass, con icone “Ice Cube” e un Control Center effetto vetro satinato . Le funzioni AI sono protagoniste: AI Notify Brief riassume automaticamente notifiche, impegni e promemoria in briefing mattutini e serali, mentre AI Framing Master aiuta a comporre scatti esteticamente perfetti grazie a suggerimenti visivi e testuali in tempo reale.

La Multi-task Side Bar supporta fino a 12 app, permettendo l’utilizzo fluido in background di due applicazioni ad alto carico in contemporanea. Tra le altre funzionalità smart spiccano AI Gaming Coach, AI Smart Reply e AI Highlight , che registra automaticamente i momenti salienti durante il gioco, arricchendo l’esperienza sia dal punto di vista del divertimento che dell'intrattenimento.

Design personalizzabile, possibilità infinite

Con il lancio dello Switchable Camera Bump , realme GT 8 Pro rivoluziona l’estetica degli smartphone. Questo sistema innovativo permette di personalizzare il modulo fotocamera scegliendo tra diverse forme, come quella rotonda, quadrata o ispirata al mondo dei robot, trasformando il telefono in un’espressione del proprio stile. Il cambio è facile e immediato: basta svitare e sostituire il modulo in pochi gesti, rendendo l’esperienza di personalizzazione concreta, creativa e coinvolgente.

Inoltre, la variante Urban Blue è realizzata con materiali riciclati e finta pelle in organosilicio con coloranti naturali, con una texture simile alla carta che rispetta gli standard globali di sostenibilità. Linee fluide, frame metallico opaco e bordi morbidi completano un design raffinato, disponibile nelle eleganti colorazioni Diary White e Urban Blue.

"Miglior smartphone da corsa": realme GT 8 Pro Dream Edition

In linea con la visione high-end che da sempre definisce l’identità dei flagship realme, il GT 8 Pro porta ancora oltre il concetto di design intercambiabile grazie alla co-creazione della GT 8 Pro Dream Edition insieme ad Aston Martin Aramco F1® Team . Un’edizione speciale che incarna l’anima delle corse: colorazione iconica Aston Martin Racing Green con accenti Lime Essence, emblema centrale Aston Martin in argento e interfaccia utente personalizzata a tema F1. Dal wallpaper dinamico AMR25 alla modalità GT con suoni da pista, ogni dettaglio è pensato per evocare l’adrenalina e l’eleganza del motorsport.

Ma la Dream Edition non è solo una questione di stile: è una dichiarazione audace dello spirito "Race Your Own Way", che fonde artigianalità premium e passione per le corse, dimostrando come l’innovazione funzionale possa diventare un tratto distintivo del design di un vero flagship. Con GT 8 Pro Dream Edition, realme conferma il suo impegno nel superare i confini, valorizzare l’espressione personale e offrire prodotti capaci di ispirare gli utenti a seguire il proprio percorso con stile e determinazione.

realme Buds Clip: le prime cuffie open-ear pensate per i giovani

Congiuntamente al lancio di realme GT 8 Pro e realme GT 8 Pro Dream Edition, realme lancia oggi anche i suoi primi auricolari open-ear: i realme Buds Clip . Pensati per essere gli auricolari open-ear ideali per i giovani, i Buds Clip combinano un design leggero e confortevole con una qualità audio di qualità, offrendo le migliori prestazioni sonore nella loro fascia di prezzo grazie a una tecnologia audio avanzata.

Con questa novità, realme conferma il proprio impegno verso l’innovazione e l’espansione oltre il mondo degli smartphone, entrando nell’ecosistema AIoT con prodotti pensati per avvicinare la tecnologia alla vita quotidiana dei più giovani.

Design tutto nuovo: super comfort e vestibilità perfetta

Ispirati dalle esigenze dei giovani in termini di comfort, stile e ascolto non invasivo, i nuovi realme Buds Clip introducono un design open-ear con clip auricolare, leggerissimo - solo 5,3 grammi per auricolare . La struttura ergonomica C-shaped si adatta in modo naturale alla forma dell’orecchio, eliminando la pressione e la sensazione di chiusura tipiche degli auricolari tradizionali, per un comfort che dura tutto il giorno e una stabilità ottimale anche durante l’attività fisica. Inoltre, il design open-ear consente di godersi la musica restando sempre consapevoli dell’ambiente circostante – perfetto per l’attività fisica, gli spostamenti e l'uso quotidiano.

Disponibili nelle colorazioni Titanium Black e Titanium Gold , le Buds Clip presentano una scocca con finitura opaca e un archetto a C in Memory Titanium Alloy, che garantisce resistenza, una texture raffinata e protezione da sudore e unto.

Audio potente grazie all’algoritmo NextBass di realme

realme ha sfruttato a fondo l’esperienza d’uso dei suoi utenti per affrontare una delle principali sfide delle cuffie open-ear: garantire un suono potente e di qualità. I Buds Clip integrano infatti il nuovo algoritmo proprietario NextBass , che regola dinamicamente le frequenze alte e basse per offrire un sound più ricco e bilanciato. In combinazione con un driver da 11 mm a doppio magnete e grande ampiezza , assicurano bassi profondi e pieni, voci nitide e alti cristallini. Il risultato è un’esperienza audio immersiva, tra le migliori nel segmento open-ear: perfetta per musica rock, EDM o la visione di film.

I realme Buds Clip sono ottimizzati con l’audio spaziale 3D , per offrire un’esperienza d’ascolto immersiva e realistica. Che si tratti di musica quotidiana o di sessioni di gioco, l’effetto surround aiuta a percepire la posizione dei suoni, migliorando l’esperienza complessiva. Per le chiamate, la tecnologia Sound-Leap Directional , abbinata a due microfoni e alla AI Call Noise Cancellation - cancellazione del rumore tramite intelligenza artificiale - garantisce una trasmissione vocale chiara, riducendo efficacemente i rumori ambientali.

Smart, pratici e supportati dall’AI

Oltre a prestazioni audio di alto livello, i Buds Clip includono una serie di funzionalità intelligenti pensate per la vita quotidiana. Tra queste, spicca AI Translator in real time, una novità assoluta nella fascia di prezzo, che supporta ben 32 lingue per comunicare facilmente in contesti internazionali.

L’autonomia arriva fino a 36 ore con la custodia di ricarica , con 7 ore di ascolto continuo con una singola carica. I comandi touch rendono facile gestire musica e chiamate, per un’esperienza d’uso davvero completa e intuitiva.

Prezzi e disponibilità

A partire da oggi, 2 dicembre, il nuovo realme GT 8 Pro è ufficialmente disponibile nelle colorazioni Diary White e Urban Blue.

realme GT 8 Pro sarà disponibile a un prezzo di 1199,99 euro per la versione da 16+512 GB e a un prezzo di 999,99 euro per la versione da 12+256GB.

In occasione del lancio, realme propone un’offerta speciale valida da oggi fino al 16 dicembre : il modello 16+512GB sarà acquistabile al prezzo promozionale di 1099,99 euro con in regalo il Deco Set, presso i punti vendita: