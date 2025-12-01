Malgioglio celebra le donne con il nuovo album Amore e spine

Cristiano Malgioglio annuncia un nuovo album dedicato alle donne, quelle che definisce “la colonna sonora della mia vita”. In un’esclusiva ad Adnkronos anticipa i dettagli del progetto, che dovrebbe intitolarsi “Amore e spine” e raccogliere brani in dieci lingue diverse, ciascuno dedicato a una cantante che ha segnato il suo percorso artistico ed emotivo.

Il disco è concepito come un’antologia autobiografica, composta dalle cover più amate delle sue interpreti internazionali preferite. Ad aprire la nuova fase musicale è il singolo “Chi lo sa”, già disponibile sulle piattaforme digitali: un adattamento italiano di un brano di Zaz, per il quale Malgioglio ha riscritto completamente il testo. “In questo pezzo c’è la malinconia di un amore perduto”, racconta, spiegando di aver scelto il titolo perché nel testo ricorre la frase “chi lo sa, chi lo sa, se penso al mio destino”.

Il brano racconta un amore struggente, difficile da superare, con atmosfere che uniscono malinconia e leggerezza, tra echi flamenco e un tocco di “saudade”. La musica è firmata da Davide Esposito, autore italiano di fama internazionale. Il singolo sarà pubblicato anche in Francia. Nel frattempo, Malgioglio si prepara a girare il videoclip diretto da Gaetano Morbioli, regista tra i più apprezzati della scena musicale italiana.

Il nuovo progetto discografico prevede interpretazioni nella lingua originale delle artiste omaggiate: ebraico per Noa, arabo per Jasmine Amber, creolo per Cesaria Evora, inglese per Dusty Springfield, spagnolo per Gloria Estefan. Sta lavorando anche al greco per celebrare Anna Vissi, una sfida linguistica che definisce complessa ma affascinante.

Per il momento, nessun omaggio diretto alle cantanti italiane. Se dovesse scegliere un brano, confessa che sarebbe “Maschio” di Annalisa, un testo che sente vicino al proprio linguaggio artistico.

Malgioglio descrive il nuovo disco come profondamente sentimentale e pensato per le donne, che attraverso queste canzoni potranno ritrovarsi e sentirsi più forti. “Ho creato questo album ragionando con il cervello di una donna”, spiega, convinto che sensibilità, forza e capacità di raccontare l’amore siano qualità femminili decisive nella scrittura.

La decisione di tornare alla musica nasce dal desiderio di recuperare il Malgioglio autore e interprete che ha collaborato con Mina, Raffaella Carrà, Ornella Vanoni e Adriano Celentano. Dopo anni dedicati principalmente alla televisione, ha scelto di riportare al centro canzoni eleganti, sensuali e cantabili, in linea con la sua storia artistica. “Sono molto soddisfatto e non vedo l’ora che esca”, conclude.