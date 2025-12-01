Passaporto italiano: nuovo costo e nuove modalità di pagamento dal 1° dicembre
Dal 1° dicembre entrano in vigore importanti novità per la richiesta del passaporto italiano, con cambiamenti che riguardano sia l’importo da versare sia il metodo di pagamento. Le nuove disposizioni, annunciate dalla Questura, modificano in modo significativo la procedura finora utilizzata.
A partire da questa data, il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario non potrà più essere effettuato tramite bollettino postale. Resteranno comunque validi i bollettini pagati prima del 1° dicembre 2025. I cittadini dovranno quindi utilizzare i canali messi a disposizione da Poste Italiane, sia negli uffici fisici sia tramite le piattaforme digitali, oppure optare per uno dei Prestatori di servizi di pagamento (Psp) attivi sulla piattaforma PagoPA.
La domanda per ottenere il passaporto potrà essere presentata presso gli Uffici Passaporto del luogo di residenza, domicilio o dimora. Per chi vive all’estero, la richiesta resta possibile presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.
Il pagamento potrà essere effettuato in diversi punti: Uffici Postali, sportelli bancari, tabaccherie, ricevitorie, oltre che online attraverso i servizi digitali messi a disposizione da Poste, Banche e altri prestatori.
Al momento del pagamento sarà necessario indicare il nominativo e il codice fiscale della persona per cui si richiede il passaporto, inclusi eventuali minori.
Varia anche l’importo da versare: il contributo per il rilascio del documento è stato aggiornato a 42,70 euro, rispetto ai precedenti 42,50 euro.