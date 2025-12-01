Reggio Calabria, blitz al portavalori in autostrada: colpo da due milioni di euro

Un bottino di circa due milioni di euro sarebbe il risultato dell’assalto messo a segno all’alba lungo l’autostrada A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, nei pressi di Reggio Calabria. Un’azione fulminea, compiuta da un commando organizzato che avrebbe sfruttato ogni mezzo per isolare completamente la zona.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero cosparso l’asfalto di chiodi e incendiato due automobili posizionandole al centro della carreggiata, così da impedire l’accesso agli altri veicoli. Il portavalori sarebbe stato bloccato all’interno di una galleria, dove si è consumato l’assalto.

Nella concitazione, sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi d’arma da fuoco, senza provocare feriti. Nel frattempo, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, mentre carabinieri e polizia hanno avviato le indagini per ricostruire ogni dettaglio dell’operazione criminale.

La circolazione in direzione Salerno è rimasta bloccata per oltre un’ora, con pesanti disagi per gli automobilisti in transito sull’arteria autostradale.