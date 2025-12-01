Nicola Pietrangeli, addio alla leggenda del tennis italiano a 92 anni

È scomparso a 92 anni Nicola Pietrangeli, figura iconica del tennis italiano e tra gli sportivi più rappresentativi del Novecento. La sua carriera ha segnato un’epoca, contribuendo in modo decisivo alla crescita e alla notorietà del tennis azzurro nel mondo.

Pietrangeli è stato il primo italiano a conquistare un titolo del Grande Slam, grazie ai due trionfi consecutivi al Roland Garros nel 1959 e nel 1960. Risultati che lo hanno consacrato tra i più grandi interpreti della disciplina a livello internazionale.

Da capitano non giocatore ha poi guidato la nazionale azzurra al suo primo storico successo in Coppa Davis nel 1976, imprimendo un segno profondo anche nella gestione tecnica e nella leadership sportiva.

Nella memoria collettiva rimane uno dei simboli più luminosi dello sport italiano, capace di ispirare generazioni di appassionati e atleti.