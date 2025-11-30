Nuova Maserati per i Carabinieri nei trasporti sanitari urgenti

L’Arma dei Carabinieri introduce una nuova Maserati dedicata ai trasporti sanitari urgenti, un mezzo pensato per garantire velocità ed efficienza nelle operazioni più delicate. La vettura, modello Maserati Mcp Pura, è stata presentata in piazza San Lorenzo in Lucina davanti al comando provinciale di Roma.

Il comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo, ha evidenziato come questa dotazione rappresenti un ulteriore rafforzamento del ruolo dei Carabinieri sul territorio. Ha ricordato l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini dell’Arma, sempre presenti per garantire sicurezza, legalità e assistenza alla popolazione.

Leggi anche San Paolo Belsito, giovane uccide la sorella e si consegna ai carabinieri

La Maserati è concessa in comodato d’uso per il trasporto urgente di organi e di materiale sanitario salvavita. Un mezzo ad alte prestazioni che unisce tecnologia italiana, innovazione e affidabilità, rispondendo alle esigenze di rapidità richieste nelle situazioni d’emergenza.

Secondo Luongo, l’utilizzo di questa nuova vettura consente di intervenire in modo ancora più tempestivo e sicuro, soprattutto quando i tempi di risposta possono risultare determinanti. Dalla lotta alla criminalità al supporto nelle emergenze mediche, l’Arma conferma la volontà di essere vicina ai cittadini e di fornire aiuto a chi si trova in difficoltà.