Sanremo 2026 – La nuova coppia cantautorale: chi sono Maria Antonietta e Colombre

Tra gli artisti annunciati per il Festival di Sanremo 2026 spiccano Maria Antonietta e Colombre, in gara insieme tra i Big come nuova coppia d’autore della scena italiana. Un’unione tutt’altro che improvvisata: i due musicisti condividono da oltre quindici anni un sodalizio creativo e personale che trova ora spazio sul palco più iconico della musica italiana.

Letizia Cesarini, conosciuta come Maria Antonietta, è una delle voci più incisive dell’indie italiano. Debutta nel 2012 con un album prodotto da Dario Brunori, per poi affermarsi con i dischi “Sassi” (2014) e “Deluderti” (2018), entrambi co-prodotti da Colombre. La sua carriera è segnata da concerti in Italia e all’estero, partecipazioni al Primo Maggio di Roma e collaborazioni live con artisti come Calcutta, Lana Del Rey e Paolo Nutini. Versatile e attiva anche fuori dalla musica, è scrittrice, performer teatrale e giurata del Premio Strega Poesia. Nel 2020 ha calcato l’Ariston come ospite di Levante e Francesca Michielin. Il suo album più recente è “La Tigre Assenza” (2023).

Leggi anche Sanremo 2026 – Tredici Pietro tra i Big: il rapper che rivendica la sua indipendenza

Al suo fianco c’è Giovanni Imparato, in arte Colombre, cantautore e produttore tra i più apprezzati della sua generazione. Esordisce nel 2017 con “Pulviscolo”, subito candidato al Premio Tenco, e negli anni firma produzioni di grande rilievo, tra cui “Oceano Paradiso” di Chiello, certificato Platino. La sua sensibilità musicale emerge in collaborazioni con Francesco De Gregori, Alan Sorrenti, Ariete e persino Mac DeMarco. Il suo ultimo progetto solista è “Realismo magico in Adriatico” (2023), presentato anche sul palco internazionale di Eurosonic 2024.

Il progetto che li conduce a Sanremo nasce dal loro primo album scritto a quattro mani, “Luna di Miele”, pubblicato a settembre per Bomba Dischi / Numero Uno. Il disco è frutto di un ritrovamento inatteso: alcune bozze di brani composti quindici anni fa, all’inizio della loro storia d’amore, riemerse da un vecchio hard disk. «Tutto va veloce, ma a volte le canzoni restano. Quelle bozze ci hanno aspettato, e non potevamo tradirle», hanno raccontato.

La partecipazione al Festival di Sanremo 2026 rappresenta il naturale punto di approdo di un percorso condiviso, fatto di esperienze parallele, palchi comuni e una complicità che ora prende forma in un progetto unico. Maria Antonietta e Colombre arrivano all’Ariston con un nuovo album e una storia artistica solida, pronta a raggiungere il pubblico più ampio.