Eddie Brock a Sanremo 2026: l'ascesa del cantautore romano dalla reception al palco dell'Ariston

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, entra ufficialmente tra i Big del Festival di Sanremo 2026. Un traguardo che arriva dopo mesi di crescente attenzione mediatica, culminata nel successo del singolo “Non è mica te”, brano che ha segnato una svolta decisiva nella sua carriera.

Il singolo, tratto dall’album “Amarsi è la rivoluzione” (pubblicato il 2 maggio da Sangita Records e distribuito da ADA Music Italy), è diventato in breve tempo un fenomeno virale. La traccia ha superato i 20mila utilizzi su TikTok ed è rimasta stabilmente nella Viral Top 50 Italia, spingendo il cantautore romano oltre i 5 milioni di stream su Spotify.

Leggi anche Sanremo 2026 – La nuova coppia cantautorale: chi sono Maria Antonietta e Colombre

Il nome d’arte scelto da Iaschi rende omaggio alla sua passione per i fumetti: Eddie Brock è infatti l’alter ego di Venom, uno degli antagonisti più noti dell’universo Marvel legato a Spiderman. Dietro il progetto, però, c’è un percorso costruito con costanza e oltre sette anni di esperienza nella scena indie.

L’avventura musicale di Eddie Brock prende forma nel dicembre 2018, quando viene selezionato per il contest Coca Cola Future Legend ed entra nel team guidato da Annalisa, partecipando a diverse tappe live. Un tassello importante che precede l’esplosione avvenuta nell’ultimo anno.

Nonostante la popolarità crescente, Edoardo ha continuato a mantenere una vita radicata nella quotidianità. Come raccontato in un monologo a “Le Iene”, lavora ancora come operatore turistico e gestisce case vacanze insieme al cugino. “Valigie, chiavi, check-in. La colazione è dalle sette alle dieci. Come Eddie Brock sono frastornato dalla botta emotiva, ma come Edoardo porto ancora le valigie ai turisti”, ha spiegato l’artista.

L’appello condiviso dal cantautore, “Continuate a fare quello che vi accende il petto, anche quando sembra inutile”, accompagna ora una nuova partenza: questa volta le valigie saranno le sue, con destinazione Sanremo 2026 e il palco dell’Ariston.