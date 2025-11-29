Stiller insultato in Europa League: gesto offensivo di Edvardsen e caos in campo

Il caso di bullismo esploso in Europa League coinvolge Angelo Stiller, centrocampista dello Stoccarda, preso di mira durante la vittoria per 4-0 in Olanda contro il Go Ahead Eagles. Il giocatore tedesco, nato con un labbro leporino e una malformazione al naso, è stato oggetto di un gesto offensivo da parte dell’attaccante svedese Victor Edvardsen.

L’episodio si è verificato al 73’, subito dopo un fallo commesso da Edvardsen su Karazor. Durante la protesta, l’attaccante del Go Ahead si è rivolto a Stiller mimando più volte un gesto verso il naso, un’azione che ha immediatamente scatenato la reazione del centrocampista e dei compagni dello Stoccarda. L’arbitro ha però deciso di ammonire entrambi i giocatori, equiparando il comportamento del provocatore e della vittima.

Leggi anche Roma-Midtjylland in Europa League: orario, formazioni e come seguirla in diretta

La scena ha suscitato indignazione anche in sala commento. L’ex campione Wesley Sneijder ha condannato senza mezzi termini l’atteggiamento di Edvardsen, sottolineando come un simile comportamento non debba trovare spazio in un contesto professionistico.

Il Go Ahead Eagles ha successivamente annunciato una multa nei confronti del proprio tesserato, sebbene l’importo – circa 500 euro – abbia sollevato ulteriori discussioni. Nel frattempo, travolto dalle critiche sui social, Edvardsen ha reso privato il proprio profilo Instagram e ha diffuso un messaggio di scuse. Ha spiegato di aver raggiunto lo spogliatoio dello Stoccarda per chiedere perdono di persona, riconoscendo il proprio ruolo e la responsabilità di dare un esempio corretto.