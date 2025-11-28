Passeggiava a Brescia, gli chiede Hai due euro? e viene accoltellato al volto e derubato

Un uomo di 72 anni è stato ferito e rapinato mentre camminava in via Volturno a Brescia. Un 36enne – già noto alle forze dell’ordine – lo ha avvicinato chiedendogli due euro. Dopo il rifiuto, ha tirato fuori un coltello, colpendolo al volto e alle mani, poi gli ha sottratto lo smartphone.

La vittima ha riportato lesioni lievi, con prognosi di circa dieci giorni. La chiamata al 112 ha permesso l’intervento tempestivo dei militari del Radiomobile della compagnia locale: il 36enne è stato trovato poco dopo in possesso della refurtiva e arrestato.

L’episodio ha suscitato allarme tra i residenti della zona. L’aggressore non si è limitato a una richiesta insistente, ma ha reagito con violenza non appena ha ottenuto un rifiuto. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti del caso.