Spray al peperoncino durante il concerto di Anna Pepe: panico in platea e show momentaneamente sospeso

Momenti di forte tensione alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna, dove il concerto di Anna Pepe è stato fermato dopo che alcune persone hanno spruzzato spray al peperoncino tra il pubblico. L’episodio si è verificato in platea, affollata da giovanissimi accorsi per assistere alla performance dell’artista.

La cantante, accortasi della situazione direttamente dal palco, ha chiesto chiarimenti al microfono con evidente sorpresa: «Ma è peperoncino?». Le sue parole hanno confermato l’allarme tra la folla, già in difficoltà a causa dell’aria irritante diffusa nell’area.

Lo spettacolo è stato sospeso per circa dieci minuti, il tempo necessario all’intervento immediato degli addetti alla sicurezza e del personale sanitario, che hanno prestato assistenza ai presenti coinvolti. L’interruzione ha permesso di riportare calma e garantire condizioni di sicurezza per la prosecuzione dell’evento.

Risolta l’emergenza, Anna Pepe è tornata sul palco e ha ripreso il concerto seguendo la scaletta prevista. Al termine, lo staff ha distribuito bottigliette d’acqua al pubblico per alleviare i fastidi provocati dallo spray e assicurare un rientro sereno.