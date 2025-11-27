Maltempo e gelo sull'Italia: aria polare e neve in anticipo a un mese dal Natale

L’inverno arriva in anticipo e porta con sé freddo, maltempo e nevicate diffuse su gran parte del Paese. A differenza dello scorso anno, il 2025 si apre con scenari tipicamente invernali già a fine novembre: non solo le Alpi, ma anche gli Appennini si stanno tingendo di bianco da Nord a Sud.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l’Italia sta vivendo una fase particolarmente anomala, con temperature minime e massime inferiori di 6-7°C rispetto alla media stagionale. In queste ore sta affluendo ulteriore aria polare in discesa dal Baltico e canalizzata attraverso la Porta della Bora.

Fino a venerdì le temperature massime rimarranno frizzanti su tutto il territorio, mentre le minime potranno scendere leggermente sotto lo zero in Pianura Padana fino a sabato mattina, favorendo gelate diffuse. Sull’Appennino sono attese nevicate a quote collinari o di alta collina, con nuove imbiancate nelle prossime ore tra Marche, Abruzzo e Molise.

Il Grecale accentuerà la sensazione di freddo sulla fascia adriatica, complice un Wind Chill in aumento. Il cosiddetto Wind Chill indica la percezione del freddo generata dall’azione combinata di vento e bassa temperatura: quando il termometro scende sotto gli 11°C, il vento sottrae calore corporeo e fa percepire valori più rigidi.

Nelle prossime ore sono previste precipitazioni sparse al Sud e lungo il versante adriatico fino a venerdì. Sabato il tempo mostrerà un miglioramento temporaneo, prima dell’arrivo di una nuova perturbazione domenica, con piogge attese al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, accompagnate da correnti leggermente più miti.

Previsioni Meteo

Giovedì 27 – Nord: soleggiato ma freddo e ventoso. Centro: maltempo sulle regioni adriatiche con neve tra 700 e 800 metri; ventoso. Sud: rovesci sparsi e neve oltre i 1300 metri; ventoso.

Venerdì 28 – Nord: soleggiato. Centro: prevalenza di sole con nubi e locali piovaschi sulle Adriatiche; ventoso. Sud: rovesci sparsi e neve oltre i 1200 metri; ventoso.

Sabato 29 – Nord: cielo velato. Centro: nuvoloso. Sud: locali piovaschi sul basso Tirreno.

Tendenza: nuova perturbazione in arrivo da domenica verso il Centro-Nord.