Roma-Midtjylland in Europa League: orario, formazioni e come seguirla in diretta

La Roma torna a spingere in Europa League e affronta oggi, giovedì 27 novembre, il Midtjylland allo stadio Olimpico per la quinta giornata della fase campionato. La squadra giallorossa, brillante in Serie A, cerca continuità anche in Europa dopo i 6 punti raccolti nelle prime quattro gare.

Dall’altra parte, i danesi arrivano nella Capitale in testa al girone e ancora a punteggio pieno, forte di un percorso europeo fin qui impeccabile.

Ecco l’orario della partita, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Probabili formazioni Roma-Midtjylland (ore 18:45)

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante, El Ayanoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

Midtjylland (3-4-2-1): Olafsson; Lee, Sorensen, Diao; Osorio, Billing, Castillo, Bak; Gogorza, Cho; Franculino.

Dove vedere Roma-Midtjylland

La sfida di Europa League sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW.