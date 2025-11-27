Terremoto in Indonesia: forte scossa sull'isola di Simeulue

Una violenta scossa di terremoto ha colpito l’isola di Simeulue, nella regione occidentale dell’Indonesia. Secondo i rilevamenti dell’Usgs, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 6.6, attirando l’attenzione delle autorità locali e internazionali.

L’evento è stato registrato alle 11.56 ora locale a una profondità di 25 chilometri. Le autorità hanno comunicato che, al momento, non risultano danni né disagi significativi per la popolazione e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

L’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica (Bmkg) ha fornito una stima leggermente diversa, indicando una magnitudo di 6.3 e una profondità di 10 chilometri. I monitoraggi proseguono per valutare eventuali conseguenze nelle aree circostanti.