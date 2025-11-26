POCO F8 Series arriva in Italia

Con la tecnologia Sound by Bose, POCO F8 Series inaugura una nuova era nell’acustica mobile

POCO ha presentato oggi F8 Ultra e F8 Pro nel corso di un evento globale a Bali, segnando così l’ingresso ufficiale del marchio nel segmento dei flagship premium. Questo traguardo rappresenta il passo più audace di POCO fino a oggi, posizionando il brand tra gli smartphone di fascia alta e continuando a offrire prestazioni eccezionali grazie a tecnologie all’avanguardia.

Durante l’evento, POCO ha annunciato una partnership con Bose, leader globale nelle tecnologie audio, per integrare la tecnologia Sound by Bose all’interno dei dispositivi della nuova F8 Series. Uniti dalla passione per le prestazioni e l’innovazione, POCO e Bose intendono offrire agli utenti di tutto il mondo un audio chiaro, immersivo e di alta qualità, ridefinendo le possibilità dell’ascolto su dispositivi mobile.

“Nel corso di questi sette anni fatti di crescita e impegno, POCO è diventata protagonista nel mondo degli smartphone, sfidando continuamente le convenzioni del mercato con le sue innovazioni”, ha dichiarato Kang Lou, Senior Product Marketing Manager e spokeperson di POCO Global. “POCO F8 Series è pensata per soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più esigente e diversificato: POCO F8 Ultra stabilisce un nuovo punto di riferimento per i veri flagship, mentre POCO F8 Pro resta fedele alla nostra filosofia di riuscire a portare esperienze flagship potenti e complete a un numero sempre maggiore di utenti. Con l’ingresso nel segmento premium, il brand continuerà a impegnarsi per offrire prodotti di alta qualità e valore, alla portata di tutti.”

POCO F8 Ultra: Il flagship definitivo

POCO F8 Ultra è il modello di punta della nuova serie e ridefinisce ciò che significa essere un flagship di nuova generazione. La sua configurazione dual-chipset, che combina Snapdragon® 8 Elite Gen 5 con il rinnovato chipset VisionBoost D8, libera tutto il potenziale prestazionale del dispositivo. Arricchito da un’esperienza acustica premium grazie alla tecnologia Sound by Bose, POCO F8 Ultra unisce audio di alta qualità, visuali immersive, fotografia professionale e uno stile di tendenza, rappresentando il nuovo standard per l’esperienza smartphone di fascia alta.

Prestazioni di livello superiore grazie alla sinergia hardware-software

Tra i primi smartphone alimentati dal nuovo Snapdragon® 8 Elite Gen 5, POCO F8 Ultra raggiunge un punteggio AnTuTu superiore a 3.944.934. Per migliorare ulteriormente le performance gaming, POCO F8 Ultra è dotato anche del chipset VisionBoost D8 aggiornato, che consente a ogni gioco² di beneficiare di tre funzioni chiave: Smart Frame Rate fino a 120 FPS e Super Resolution fino a 1.5K e Game HDR³. Inoltre, introduce l’AI Super Resolution tramite il nuovo modulo GEX, ottimizzato specificamente per cinque titoli popolari, tra cui Call of Duty: Mobile e Honkai: Star Rail. Nei test di performance, un gioco RPG ha mantenuto 4,5 ore di gioco a 120 FPS con AI Super Resolution e Game HDR attivi, senza alcun calo di prestazioni o qualità visiva.

A livello software, la WildBoost Optimization ottimizza la distribuzione del carico della CPU e il rendering della GPU, riducendo il consumo energetico e il surriscaldamento. Per garantire un’esperienza di gioco davvero fluida, POCO F8 Ultra ottimizza anche il frame rate basso dell’1%. Nei videogiochi, il frame rate medio riflette la velocità generale, ma i cali improvvisi di prestazioni possono compromettere l’esperienza. Qui entra in gioco il frame rate basso dell’1%: rappresenta l’1% dei fotogrammi peggiori in una sessione di gioco, monitorando i momenti di lag più critici. In un test di gioco FPS di 2 ore a 120 FPS, POCO F8 Ultra ha dimostrato una stabilità superiore con un frame rate medio di 119,65 FPS e un frame rate basso dell’1% costante a 89,71 FPS, consumando solo 3897,27 mW di potenza, superando i concorrenti.

La tecnologia LiquidCool permette di mantenere la stabilità anche durante le sessioni di gioco prolungate grazie al sistema IceLoop 3D a doppio canale e doppio strato. Il primo presenta una superficie convessa più ampia allineata con la scheda madre, mentre il secondo ha una superficie convessa più piccola dedicata al SoC; il design a doppio loop considera inoltre il calore generato dal modulo fotocamera. Insieme al sistema IceLoop da 6700 mm²(6), questa soluzione disperde efficacemente il calore, garantendo prestazioni costanti anche durante le sessioni più lunghe.

Ridefinire l’esperienza audio su mobile

Su POCO F8 Ultra il suono è protagonista grazie a un sistema audio mobile che sfrutta la tecnologia Sound by Bose. Bose, riconosciuta a livello globale per la sua leadership nel settore audio e per la capacità di offrire esperienze sonore eccezionali anche da dispositivi compatti, ha avuto un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo. In collaborazione insieme al team di ingegneri POCO, Bose ha contribuito a realizzare un sistema acustico premium a triplo speaker per la versione Ultra. Grazie a un’architettura a 2.1 canali, questo sistema supera i limiti imposti dal design compatto degli smartphone. Per la prima volta su un dispositivo mobile, gli utenti possono sperimentare bassi profondi, suoni dettagliati, voci cristalline e un soundstage immersivo, offrendo un’esperienza audio davvero rivoluzionaria.

La partnership introduce due profili audio distinti per POCO F8 Series: “Dynamic”, che esalta la profondità dei bassi per un suono autentico e coinvolgente, e “Balanced”, che offre un equilibrio generale e voci chiare. Gli utenti possono scegliere il profilo che meglio si adatta alle proprie preferenze, migliorando l’esperienza audio durante il gaming, lo streaming e l’ascolto di musica.

“In Bose siamo entusiasti di collaborare con POCO per portare un suono premium a una nuova generazione di utenti mobile”, ha dichiarato Nick Smith, President of the Audio Technology Business e Chief Strategy Officer di Bose. “Combinando l’esperienza di Bose nell’ingegneria acustica con l’innovazione di POCO nel design e nella tecnologia, POCO F8 Series raggiunge un livello di chiarezza e profondità che ridefinisce ciò che è possibile fare nell’audio mobile”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Bose”, ha aggiunto Kang Lou, Senior Product Marketing Manager e spokesperson di POCO Global. “Per molti giovani oggi lo smartphone è utilizzato sia come una console da gioco che come principale dispositivo audio; per questo motivo, la qualità del suono è fondamentale. Dopo mesi di lavoro condiviso, dalla progettazione hardware alla messa a punto dell’esperienza d’ascolto, questa partnership apre un nuovo capitolo per POCO, mentre continuiamo a esplorare come il suono premium possa arricchire il modo in cui le persone vivono la tecnologia”.

Display Ultra

POCO F8 Ultra stabilisce un nuovo standard nella tecnologia dei display, presentando in anteprima POCO HyperRGB display. Diversamente dai tradizionali display OLED 2K, questo innovativo schermo adotta una struttura a subpixel RGB completa, in cui i subpixel rosso-verde-blu vengono sfruttati interamente. Con un consumo energetico inferiore del 19,5% rispetto al display del precedente POCO F7 Ultra7, offre una densità e una nitidezza dei subpixel eccezionali, producendo immagini nitide e luminose paragonabili a quelle di un display 2K.

Lo schermo introduce inoltre in anteprima mondiale il materiale luminescente M10, che migliora sensibilmente l’efficienza luminosa dell’11,4%8 e riduce ulteriormente il consumo energetico. Grazie al supporto per la regolazione DC dimming attiva tutto il giorno e a una luminosità ultra-bassa di 1 nit, lo schermo garantisce una visione confortevole anche durante un uso prolungato. L’ampio display da 6,9 pollici? e le cornici sottili creano un’esperienza immersiva per la lettura, la visione di video e il gaming.

Fotografia di livello superiore

Per offrire una fotografia di livello professionale all’altezza delle sue prestazioni premium, POCO F8 Ultra integra un sensore Light Fusion 950 da 50MP con OIS, che garantisce un’elevata gamma dinamica e un basso consumo energetico, ideale per lunghe sessioni di scatto e condizioni di luce difficili. Il sensore di grandi dimensioni da 1/1.31" con pixel più ampi aumenta la sensibilità alla luce del 43%¹º. Insieme alla straordinaria configurazione ottica 1G+6P e a un preciso processo di multi-rivestimento¹¹. il sistema riduce flare e riflessi, migliorando la qualità dell’immagine e la resa dei dettagli sia nelle ombre che nei punti luce. Il risultato sono immagini nitide e dettagliate, perfette sia per i ritratti al tramonto che per quelli notturni.

Il sistema è abbinato al primo teleobiettivo periscopico POCO da 50MP con zoom ottico 5x, zoom in-sensor 10x e Ultra Zoom fino a 20x, ideale per catturare scene lontane, ritratti raffinati e anche primi piani da soli 30 cm. La funzione Motion Capture ottimizza ulteriormente gli scatti con il teleobiettivo, adattandosi ai soggetti in rapido movimento e mantenendoli sempre nitidi. Quando si sceglie di fotografare la luna con lo zoom 20x, la modalità Super Moon si attiva automaticamente per catturare dettagli vividi e una chiarezza sorprendente. La fotocamera ultra-grandangolare da 50MP completa il sistema, offrendo risultati chiari sia nei paesaggi ampi che nelle foto di gruppo.

Per i selfie, la fotocamera frontale da 32MP passa automaticamente alla modalità intelligente ultra-grandangolare 0.8x, permettendo di includere più persone o paesaggi in ogni scatto.

Per rendere la fotografia ancora più interessante e creativa, gli aggiornamenti software includono scatti dinamici ultra-clear a 1440P con stabilizzazione EIS e miglioramento HDR, per immagini più fluide, vivaci e con una nitidezza eccezionale. È inoltre possibile creare collage fotografici o convertire i video in scatti dinamici, ampliando le possibilità di divertimento. Per immagini più stilizzate ed espressive, POCO F8 Ultra introduce anche il nuovo filtro pellicola positiva per toni delicati e naturali, e quello pellicola negativa per effetti cinematografici e vintage.

Batteria ad alte prestazioni

POCO F8 Ultra è dotato di una batteria da 6500mAh (valore tipico), la più capiente mai integrata nella serie POCO F, che garantisce un utilizzo prolungato e prestazioni per tutta la giornata. Questa capacità è accompagnata dalla ricarica rapida HyperCharge da 100W¹², che permette di raggiungere il 100% in soli 38 minuti¹³ alla massima velocità, e dalla ricarica wireless HyperCharge da 50W¹4 per una maggiore flessibilità. La funzione di ricarica intelligente¹5 porta la gestione della batteria a un livello superiore: è progettata per controllare la temperatura del telefono durante la fase di ricarica, assicurando un’esperienza fluida e stabile, regolando in modo intelligente la velocità (in base al livello della batteria, alla temperatura e all’utilizzo delle app) e la distribuzione dell’energia tra sistema e batteria.

Stile raffinato e massima resistenza

Unendo prestazioni premium e design all’avanguardia, POCO F8 Ultra presenta un display da 6,9 pollici? racchiuso in una scocca dagli angoli arrotondati, con telaio centrale, decorazione della fotocamera e modulo fotografico realizzati in lega di alluminio, per una qualità da vero flagship che si distingue anche per l’ergonomia. Il dispositivo vanta cornici estremamente sottili – 1,5 mm su tre lati e 1,68 mm sul lato inferiore – le più sottili mai viste su uno smartphone POCO.

Sul retro, la versione Denim Blue sfoggia un’estetica tech-chic e giovanile, realizzata con il materiale nano-tech di terza generazione di Xiaomi, che garantisce resistenza, protezione da sporco e usura, e un tocco ecosostenibile. La variante Black, invece, è costruita in fibra di vetro con una finitura opaca-lucida, che unisce eleganza e una presa sicura. Grazie a POCO Shield Glass e alla certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua¹7, POCO F8 Ultra combina design innovativo e praticità per l’uso quotidiano.

Connettività di nuova generazione, esperienza premium

A completare l’esperienza, POCO F8 Ultra è equipaggiato con Xiaomi HyperOS 3, che porta intelligenza e connettività in primo piano. Xiaomi HyperIsland si integra nella barra di stato¹?, occupando pochissimo spazio e offrendo interazioni intuitive per il multitasking e le notifiche in tempo reale. Grazie a Xiaomi HyperConnect²º i dispositivi sono connessi tra loro, garantendo un’esperienza cross-ecosistema, permettendo flussi di lavoro senza interruzioni e condivisione di file immediata. Inoltre, Xiaomi HyperAI semplifica l’accesso a strumenti avanzati come AI Writing, che offre generazione di testi, riassunti, espansione e correzione automatica. L’esperienza AI si arricchisce ulteriormente con AI Agent - Gemini, alimentato da Google Gemini²³, che consente di svolgere facilmente attività come ricerche approfondite, generazione di immagini e video, Gemini Live e molto altro.

La comunicazione viene ulteriormente migliorata dal supporto eSIM²4 per una maggiore praticità e da Xiaomi Astral Communication per una flessibilità superiore. Xiaomi Astral Communication include Xiaomi Surge T1+ Tuner, Xiaomi Surge T1S Tuner e Xiaomi Offline Communication, per chiamate vocali di emergenza anche in assenza di rete. I tuner Xiaomi Surge T1S e T1+ di nuova generazione ottimizzano in modo intelligente la potenza del segnale per una connettività ancora più fluida – migliorando le prestazioni cellulari fino al 42%, quelle Wi-Fi/Bluetooth fino al 31% e quelle GPS fino al 15%. Tutte queste funzioni rendono POCO F8 Ultra un compagno ancora più smart e intuitivo, sempre pronto a garantire la massima connessione ovunque e in qualsiasi momento.

Come ulteriore vantaggio, POCO F8 Ultra viene proposto con un pacchetto esclusivo di benefici premium, tra cui 4 mesi di prova gratuita di Spotify Premium, 3 mesi di prova gratuita di YouTube Premium e 6 mesi di prova gratuita per 100GB di spazio cloud su Google One.

POCO F8 Pro: Potenza flagship a tutto tondo, il compagno ideale per ogni giorno

POCO F8 Pro offre un’esperienza ad alte prestazioni completa e accessibile, portando funzionalità intelligenti e prestazioni fluide in ogni aspetto della vita quotidiana. POCO F8 Pro eredita le prestazioni di punta di POCO F8 Ultra, condividendo il display POCO HyperRGB all’avanguardia, che garantisce una nitidezza paragonabile al 2K con un consumo energetico ridotto del 22,3%²7 rispetto alla generazione precedente, e integra la tecnologia Sound by Bose per un’esperienza acustica mobile di livello premium. Inoltre, POCO F8 Pro è equipaggiato con Xiaomi HyperOS 3 e supporta eSIM²4, Xiaomi Astral Communication, inclusi Xiaomi Surge T1+ Tuner e Xiaomi Offline Communication.

Design raffinato, eleganza contemporanea

Unendo tecnologia avanzata ed estetica moderna, POCO F8 Pro rappresenta una nuova espressione di precisione ed equilibrio nel design. È il primo modello POCO con una scocca posteriore in vetro monoblocco, scolpita da un unico modulo di vetro spesso 2 mm tramite lavorazione CNC a freddo6, che prevede 3 fasi di incisione e 41 processi. Questo crea una decorazione da 1,3 mm6 attorno alla fotocamera, aggiungendo profondità e texture e permettendo una transizione fluida tra il design della fotocamera e il pannello posteriore. Il design introduce anche il primo effetto lucido-opaco su vetro lavorato POCO, combinando una superficie posteriore satinata con una decorazione rettangolare in vetro lucido per un tocco ancora più premium.

Il tutto è racchiuso in un telaio centrale in metallo di livello flagship, caratterizzato da un delicato profilo micro-curvo che si fonde armoniosamente con il pannello posteriore, per un contorno più morbido e naturale. A completare il design, il primo display POCO da 6,59 pollici con proporzioni auree presenta ampi angoli arrotondati e un corpo leggero da 199 g6, offrendo il giusto equilibrio tra immersività visiva e comodità d’uso con una sola mano. POCO F8 Pro è inoltre certificato IP68 per la resistenza a polvere e acqua.

Potenza da flagship e raffreddamento intelligente

POCO F8 Pro è equipaggiato con la piattaforma Snapdragon® 8 Elite Mobile, che offre prestazioni da vero flagship sia nelle attività quotidiane che durante il gaming più impegnativo. Partendo dalla stessa base di eccellenza condivisa con POCO F8 Ultra, l’integrazione della WildBoost Optimization consente una coordinazione ancora più precisa tra CPU e GPU. Queste ottimizzazioni offrono un’esperienza di gioco ancora più stabile e reattiva, grazie alla capacità di prevedere in modo intelligente le scene più impegnative e prevenire cali di frame rate. A supportare queste prestazioni c’è una potente batteria da 6210mAh (valore tipico), che assicura oltre 16 ore di utilizzo continuo6, abbinata alla ricarica HyperCharge da 100W¹², in grado di portare il dispositivo dallo 0 al 100% in soli 37 minuti.

Al fine di mantenere costanti le prestazioni del dispositivo, la tecnologia LiquidCool introduce il primo sistema IceLoop 3D a triplo strato di POCO. Questo design aumenta la distanza tra lo schermo e il liquid heat pipe (LHP) così da ridurre il calore superficiale, avvicinando allo stesso tempo il LHP al SoCe assorbire e trasferire il calore dal cuore del dispositivo in modo ancora più efficiente. Queste innovazioni consentono di ottenere una capacità termica massima, superiore del 40% in un corpo più compatto rispetto a POCO F7 Pro²? e garantendo prestazioni stabili anche sotto carichi prolungati.

Imaging di livello professionale, creatività senza limiti

Il sistema fotografico rappresenta un importante passo avanti: POCO F8 Pro è infatti il primo modello della linea POCO Pro a integrare una fotocamera teleobiettivo dedicata, portando una fotografia versatile nella vita di tutti i giorni. La fotocamera teleobiettivo da 50MP offre uno zoom ottico 2.5x, ideale per ritratti a mezzo busto, e uno zoom senza perdita di qualità 5x per primi piani ricchi di dettagli. La funzione Telephoto motion capture assicura scatti nitidi anche ai soggetti in movimento, rendendo la fotografia con teleobiettivo intuitiva e precisa. La fotocamera principale da 50MP, dotata di sensore Light Fusion 800 e OIS, gestisce efficacemente condizioni di luce difficili, come scene diurne controluce e paesaggi urbani notturni illuminati al neon.

Gli aggiornamenti software, analoghi a quelli di POCO F8 Ultra, ampliano ulteriormente le possibilità creative, permettendo di realizzare scatti dinamici ultra-clear a 1440P e di catturare momenti espressivi con i filtri pellicola positiva e negativa.

Guidando il futuro per la prossima generazione

Dal 2018, POCO si è affermata con forza nel panorama globale degli smartphone. Oggi il brand è presente in 98 mercati in tutto il mondo, con oltre 93 milioni di dispositivi spediti. La sua crescente influenza è stata ulteriormente riconosciuta con il 35° posto nella classifica 2025 Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders. Guardando al futuro, POCO, brand giovane e audace con solide radici nella tecnologia, continua a impegnarsi per rendere le esperienze tecnologiche più avanzate e di alta qualità sempre più accessibili agli utenti di tutto il mondo.

DisponibilitàPOCO F8 Ultra è disponibile in due colori, Denim Blue e Black.

È inoltre disponibile in due varianti:· 12GB+256GB, al prezzo consigliato al pubblico di 829,90€, ora in offerta a 699,90€ fino al 9 dicembre· 16GB+512GB, al prezzo consigliato al pubblico di 899,90€, ora in offerta a 749,90€ fino al 9 dicembre

POCO F8 Pro è disponibile in tre colori: Titanium Silver, Blue e Black.

È inoltre disponibile in due varianti:· 12GB+256GB, al prezzo consigliato al pubblico di 649,90€, ora in offerta a 519,90€ fino al 9 dicembre;· 12GB+512GB, al prezzo consigliato al pubblico di 699,90€, ora in offerta a 549,90€ fino al 9 dicembre

In aggiunta, su Mi.com è possibile usufruire di:· Coupon del valore di 50€ per POCO F8 Ultra, di 100€ per POCO F8 Pro;· Trade in coupon di 100€.

Inoltre, acquistando POCO F8 Ultra su Mi.com, è possibile ricevere uno a scelta tra i seguenti prodotti:· Xiaomi Gaming Monitor G24i (valore pari a 129,90€);· Xiaomi Smart Air Fryer da 6.5L (valore pari a 99,90€);· Xiaomi Buds 5 (valore pari a 99,90€).

Inoltre, in fase di lancio POCO F8 Ultra e POCO F8 Pro sono disponibili in due bundle speciali:· POCO F8 Pro abbinato a REDMI Pad 2 Pro (6GB+128GB) a partire da 599,90€;· POCO F8 Ultra abbinato a REDMI Pad 2 Pro (6GB+128GB) a partire da 779,90€.

Leggi anche Meteo, anticipo dell'Estate di San Martino: sole e temperature miti in Italia, ma il caldo è destinato a durare poco