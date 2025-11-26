Bottiglia di Dom Pérignon del matrimonio di Carlo e Diana all'asta: cimelio reale da record

Una rara bottiglia di Dom Pérignon Vintage 1961, realizzata in edizione limitata per il matrimonio tra il futuro re Carlo III e Lady Diana Spencer, sarà battuta all’asta dalla casa danese Bruun Rasmussen giovedì 11 dicembre.

Il matrimonio reale, celebrato il 29 luglio 1981 nella Cattedrale di San Paolo a Londra e seguito da un ricevimento a Buckingham Palace, attirò l’attenzione del mondo intero. Per quell’occasione venne prodotta una serie speciale di champagne Dom Pérignon, sboccata proprio nel 1981 e impreziosita da un’etichetta commemorativa dedicata all’evento.

La bottiglia, considerata un vero pezzo da collezione, potrebbe raggiungere una cifra stimata tra 67.000 e 80.000 euro durante l’asta dal vivo che si terrà nella sede di Lyngby, poco fuori Copenaghen. Un lotto che unisce l’eccellenza enologica a un capitolo iconico della storia britannica.

“Il Dom Pérignon Vintage 1961 è una delle annate più ricercate. Questa edizione speciale fu prodotta in quantità estremamente limitate e destinata esclusivamente ai festeggiamenti ufficiali e a pochi ospiti selezionati del matrimonio reale”, ha spiegato Thomas Rosendahl, responsabile del dipartimento vini di Bruun Rasmussen.

“Si tratta di uno champagne creato per un momento storico. Non rappresenta solo una prestigiosa annata di Dom Pérignon, ma anche un raro frammento di memoria culturale. Ci aspettiamo un forte interesse internazionale, sia da parte dei collezionisti di vini sia degli appassionati di memorabilia della famiglia reale”.