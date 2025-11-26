IL GIOCO CANDIDATO A PIÙ PREMI E' BATTLEFIELD 6

Aggiornamenti importanti aggiungono contenuti e modalità di primo livello in questa stagione festiva mentre il lancio più grande nella storia di Battlefield continua a coinvolgere milioni di utenti in tutto il mondo

EA e Battlefield Studios hanno annunciato che Battlefield 6, l'esperienza di guerra totale suprema, offrirà una prova gratuita speciale a partire da oggi, disponibile fino al 2 dicembre su tutte le piattaforme. Nuovi appassionati potranno unirsi a milioni di persone che già giocano in tutto il mondo per vivere l'adrenalinica guerra totale di Battlefield 6 con una selezione di mappe e modalità che includono carri armati, elicotteri e persino golf cart nella nuova ambientazione della California del Sud di Eastwood. Battlefield 6 è tra i più grandi lanci dell'anno nel mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento con un successo da record che segna un ritorno trionfale alla gloria, infrangendo i record storici della serie.

Battlefield 6, uscito il 10 ottobre, ha conquistato la critica, ricevendo numerose candidature a prestigiosi premi di fine anno, tra cui Miglior titolo multigiocatore, Miglior gioco d'azione e Miglior design audio per i Game Awards.

La strada verso il più grande debutto di sempre per la storica serie Battlefield include un' Open Beta da record in agosto, picchi assoluti di vendite della serie nei primi tre giorni e l'introduzione dell'anello più letale di tutti i Battle Royale, con l'aggiunta di Battlefield REDSEC appena diciotto giorni dopo il lancio iniziale di Battlefield 6. La guerra totale continua poi con il lancio di Offensiva invernale a dicembre.

«Siamo estremamente orgogliosi di ciò che i nostri straordinari team di Battlefield Studios hanno realizzato e incredibilmente entusiasti della passione della community, e continuiamo a sviluppare Battlefield per e insieme ai nostri fan», ha dichiarato Byron Beede, General Manager di Battlefield. «Il lancio odierno della prova gratuita di Battlefield 6 è l'occasione perfetta per nuovi appassionati di provare l'esperienza di guerra totale di cui milioni di persone in tutto il mondo stanno parlando entusiasticamente.»

Battlefield 6 è ora disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 è disponibile in Standard Edition (69,99 €) e anche in Phantom Edition (99,99 €). La Phantom Edition include il gioco base Battlefield 6, l'esclusivo pacchetto di skin soldato "Squadra Phantom" e due pacchetti arma ad alte prestazioni, una skin per veicoli e una skin per coltello da combattimento. La Phantom Edition include anche un gettone per Battlefield Pro, un pacchetto Stagione 1 che include Pass battaglia, 25 salti di livello, elementi estetici esclusivi, Plus XP e molto altro.

