Ostia, profanazione nella chiesa di San Nicola: trovate feci sull'altare

Nella chiesa di San Nicola di Bari, in via Gian Carlo Passeroni a Ostia, sono state rinvenute feci umane in diversi punti dell’edificio sacro. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio, quando gli escrementi sono stati individuati anche sull’altare, causando sconcerto tra i fedeli e la comunità parrocchiale.

Il vicariato di Roma ha diffuso una nota nella quale il cardinale vicario Baldo Reina e il vescovo ausiliare del Settore Sud, monsignor Renato Tarantelli Baccari, esprimono «profondo dolore e ferma condanna» per quanto accaduto, definendo l’episodio «un atto non solo di vandalismo, ma di violenza spirituale contro la fede e il sentimento religioso dei fedeli».

Nella comunicazione ufficiale si precisa che, secondo le norme canoniche, come Atto di Riparazione verrà celebrata una Santa Messa Solenne. La cittadinanza e le associazioni laicali sono invitate a partecipare per manifestare solidarietà e riaffermare il rispetto verso i luoghi di culto. Il vicariato chiede inoltre alle Forze dell’Ordine di fare piena luce sull’episodio.

La chiesa, situata di fronte all’Ospedale G. B. Grassi, rimane aperta durante il giorno per accogliere chi desidera fermarsi in preghiera. Anche oggi pomeriggio l’edificio era accessibile. A fare la scoperta è stata una segretaria parrocchiale, che ha immediatamente avvisato il parroco, don Cosmo Scardigno.