Recensione EPOMAKER RT82

La tastiera meccanica “smart” che porta la personalizzazione a un nuovo livello

Nel panorama delle tastiere meccaniche compatte, la EPOMAKER RT82 si distingue come una proposta audace e ricca di funzionalità, pensata per utenti che cercano qualcosa di più di un semplice strumento di input. Parliamo di un modello che unisce un layout 75% ben ottimizzato, prestazioni da gaming, una costruzione sorprendentemente curata e un elemento che la rende immediatamente riconoscibile: lo schermo LCD magnetico e removibile.

Dai creativi ai gamer fino ai professionisti che desiderano un prodotto premium senza scendere nel segmento enthusiast più costoso, la RT82 punta a colmare molti bisogni con un’unica soluzione.

Materiali e Design

L’estetica della RT82 riflette perfettamente la filosofia EPOMAKER: compattezza, funzionalità e un tocco di originalità. La scocca è realizzata in ABS solido, con un peso complessivo di circa 1 kg che le conferisce stabilità e una percezione di robustezza superiore alla media delle tastiere in plastica. La piastra in PC, insieme alla montatura a guarnizione e ai molteplici strati di schiume fonoassorbenti (IXPE, PET, silicone, bottom foam e sandwich latex), crea una struttura interna studiata per dare un suono pieno e morbido, riducendo vibrazioni e rumori indesiderati.

Il design è completato dai tasti in PBT a sublimazione, una scelta che garantisce longevità, resistenza al lucido e una sensazione tattile sempre piacevole. Il profilo Cherry contribuisce inoltre al comfort di digitazione, favorendo la naturale curvatura delle dita durante l’uso.

Ma il vero tratto distintivo è lo schermo LCD da 1,14’’ montato tramite pogo pin magnetici: facilmente removibile, permette un livello di personalizzazione unico. Sulla tastiera possono apparire data, ora, percentuale della batteria, GIF personalizzate o addirittura una modalità "macchina da scrivere" che mostra i caratteri digitati in tempo reale. È un’aggiunta estetica e funzionale allo stesso tempo, capace di rendere la RT82 diversa da qualsiasi tastiera mainstream.

Hardware e Prestazioni

La EPOMAKER RT82 è una tastiera ambiziosa anche sotto il profilo tecnico. Partendo dagli switch disponibili — Creamy Jade e Silent Sea Salt, entrambi lineari e prelubrificati — l’esperienza di digitazione risulta estremamente fluida, con un suono “thocky” ricercato e una risposta consistente. Grazie al supporto hot-swap a 3 e 5 pin, la tastiera permette anche di cambiare switch senza saldature, ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione.

Il sistema con montaggio a guarnizione garantisce una pressione morbida e un'ottima distribuzione delle vibrazioni, mentre i cinque strati interni di imbottitura migliorano il profilo acustico, offrendo un suono più controllato e piacevole sia in game sia in scrittura.

Sul fronte connettività, la RT82 offre una tri-mode completa:

Wired USB-C con polling rate a 1000 Hz

Wireless 2.4 GHz , anch’esso a 1000 Hz e con latenza di soli 5 ms

Bluetooth, con polling rate a 125 Hz, adatto soprattutto al lavoro e ai dispositivi mobili

La batteria da 4000 mAh è un punto di forza: l’autonomia varia da 14 ore con RGB e display accesi fino a 115 ore con tutto disattivato, un risultato eccellente per una tastiera che integra anche uno schermo.

Completano la dotazione il supporto VIA, che consente una programmazione avanzata delle funzioni, macro, remapping totale dei tasti e anche l’uso di Mod-Tap per i giocatori più esigenti.

Uso quotidiano

Nel quotidiano, la RT82 riesce a essere una tastiera estremamente versatile. In ambito lavorativo, il comfort derivato dal montaggio a guarnizione e dalla morbidezza degli switch rende la digitazione fluida e poco affaticante, anche durante lunghe sessioni. L’altezza regolabile su tre posizioni (5°, 7,5° e 11°) permette di adattarla facilmente a qualunque setup.

Per chi lavora con più dispositivi o si sposta spesso tra laptop, tablet e desktop, il passaggio immediato tra Bluetooth, 2.4 GHz e cablato semplifica notevolmente il workflow. Lo schermo LCD aggiunge un vantaggio pratico non scontato: informazioni come batteria, orario o semplici notifiche visive sono immediatamente leggibili senza distogliere lo sguardo dal punto di lavoro.

In ambito gaming, la tastiera si comporta molto meglio di quanto ci si possa aspettare da un modello orientato anche alla produttività. La combinazione tra latenza ridotta, N-Key Rollover, stabilizzatori ben lubrificati e switch lineari garantisce reattività e precisione. L’RGB con LED south-facing offre effetti puliti e ben distribuiti, senza zone d’ombra, valorizzando i set di keycaps senza rischiare riflessi diretti.

Conclusioni

La EPOMAKER RT82 è una tastiera progettata per chi desidera una periferica moderna, ricca di funzioni e altamente personalizzabile, senza rinunciare a qualità costruttiva e prestazioni solide. Lo schermo LCD magnetico la distingue nettamente da quasi tutte le concorrenti, mentre la cura strutturale e sonora la avvicina al mondo delle tastiere custom di fascia superiore. Non è la tastiera più minimalista, ma per chi cerca un equilibrio tra estetica, esperienza di digitazione, funzionalità avanzate e flessibilità d’uso, la RT82 rappresenta una delle proposte più interessanti della sua categoria.

Voto Finale: 8.9 / 10

Pro

Schermo LCD rimovibile e altamente personalizzabile

Montaggio a guarnizione con 5 strati di imbottitura

Ottima esperienza di digitazione con switch prelubrificati

VIA programmabile con hot-swap 3/5 pin

Tri-mode con polling rate fino a 1000 Hz

Autonomia eccellente

Contro