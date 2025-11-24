In arrivo realme GT 8 Pro

In collaborazione con RICOH GR

Il nuovo flagship integra Snapdragon 8 Elite Gen 5 e sarà disponibile a partire da 999,99 euro

realme ha annunciato che il suo nuovo flagship, il realme GT 8 Pro, sarà disponibile a partire da 999,99 euro. Con prestazioni ai vertici del settore, un comparto fotografico di livello professionale e un design all’avanguardia, il GT 8 Pro segna il passo più ambizioso di realme nel mercato premium.

I primi smartphone con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Il realme GT 8 Pro è uno dei primi dispositivi a integrare lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, la piattaforma mobile più avanzata mai sviluppata da Qualcomm. Con un’architettura octa-core 2+6 e una frequenza fino a 4,6GHz, garantisce prestazioni al top e massima efficienza. Questo nuovo processore segna un importante passo avanti in ambito AI, fluidità di gioco e reattività complessiva del sistema.

Il realme GT 8 Pro è dotato di una potente batteria da 7000mAh, che garantisce fino a 21,3 ore di riproduzione video su YouTube. Supporta la ricarica rapida Ultra Charge da 120W e la ricarica wireless da 50W, permettendo di ricaricare lo smartphone in pochi minuti.

È dotato di un display AMOLED 2K da 6,79 pollici con refresh rate ultra-fluido a 144Hz e una luminosità di picco di 7000 nit (finestra HDR al 2%). Il pannello offre una resa cromatica professionale e una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Per un'esperienza completamente immersiva, il GT 8 Pro è dotato di doppi altoparlanti stereo, motore aptico Ultra Haptic e un ampio sistema di raffreddamento a vapore da 7000 mm², che garantisce prestazioni elevate e stabilità termica anche sotto sforzo. Il dispositivo supporta inoltre la resistenza a polvere e acqua con certificazione IP69 e include un sensore di impronte digitali ultrasonico integrato nel display.

Co-progettato con RICOH GR: il vero flagship della street photography

realme GT 8 Pro debutta con il sistema di imaging RICOH GR, frutto di una stretta collaborazione tra realme e l’iconico brand di fotocamere RICOH GR. Questo sistema co-progettato ridefinisce la fotografia da smartphone, dall’ottica all’elaborazione delle immagini, portando il leggendario DNA della street photography di RICOH direttamente nel palmo della propria mano.

Grazie alla modalità RICOH GR, gli utenti possono accedere a esperienze di scatto iconiche come Snap Focus e Immersive Viewfinder Mode, per una fotografia spontanea in perfetto stile “rise and shot”.

Con cinque tonalità GR ispirate alla pellicola - Standard, Pellicola Positiva, Pellicola per negativi, Monotono, B&N ad alto contrasto - ogni scatto diventa un’espressione personale di stile e narrazione.

Il GT 8 Pro è dotato di una fotocamera periscopica da 200MP che garantisce una nitidezza e un livello di dettaglio straordinari anche a lunga distanza. A completare il comparto fotografico, una lente ultra-grandangolare da 50MP e una fotocamera principale GR-certified da 50MP antiriflesso, costruita con lenti 7P ad alta trasparenza, cinque strati di rivestimento ultra-low reflective e una capacità di far passare la luce pari al 97%.

Design meccanico che ridefinisce l’estetica dei flagship

Il GT 8 Pro introduce un design intercambiabile sul retro, una novità nel settore: lenti con cover rimovibili, personalizzabili e riconfigurabili, che permettono agli utenti di cambiare facilmente lo stile del proprio smartphone. Realizzato con una lega di alluminio ad alta precisione, viti a forma di stella e finitura lucida e completamente piatta, il dispositivo unisce resistenza e artigianalità per un look e una sensazione davvero unici.

Il realme GT 8 Pro sarà disponibile a partire da 999,99 euro per la variante 12+256GB e da 1199,99 euro per la versione da 16+512GB. La versione "Dream Edition" di Aston Martin da 16+512GB sarà disponibile a 1199,99 euro.

I prezzi promozionali di lancio saranno svelati il 2 dicembre, giorno del lancio ufficiale in Italia, a Milano.