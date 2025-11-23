Derby di Milano: orario, formazioni e dove vedere Inter-Milan oggi domenica 23 novembre

Il derby di Milano torna protagonista con la sfida tra Inter e Milan, in programma oggi, domenica 23 novembre, a San Siro. I nerazzurri di Chivu guidano la classifica con 24 punti, mentre la squadra di Allegri insegue a quota 22. Un confronto diretto che può cambiare gli equilibri della Serie A.

Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45, con entrambe le squadre pronte a schierare il miglior undici possibile per una sfida che si preannuncia intensa.

Probabili formazioni Inter-Milan

Leggi anche Inter-Lazio oggi a San Siro: orario, probabili formazioni e diretta tv

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Dove vedere Inter-Milan

La partita sarà trasmessa su Dazn (anche in chiaro) e su Sky per gli abbonati con l’opzione Zona Dazn, disponibile sul canale 214. Il match sarà visibile anche in streaming tramite l’app Dazn.