Star Comics al Milan Games Week & Cartoomics

STAR COMICS - TUTTI GLI OSPITI E GLI EVENTI IN ARRIVO A MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICSMancano pochissimi giorni a Milan Games Week & Cartoomics, l’immancabile appuntamento dedicato a videogiochi, fumetti, giochi da tavolo, cosplay e tutto ciò che è pop culture. Anche per quest’edizione, Star Comics sarà tra i protagonisti del mondo comics e manga, con tante novità, ospiti e talk imperdibili.Milan Games Week & Cartoomics è alle porte e Star Comics è pronta ad annunciare gli ospiti e gli eventi che animeranno i tre giorni di manifestazione, in programma dal 28 al 30 novembre, a Fiera Milano. La casa editrice sarà ospite dello Star Shop, cuore pulsante dell’area comics e punto di riferimento dove tutti gli appassionati potranno trovare le novità editoriali e incontrare gli autori. Appuntamento al padiglione 18, stand L31-L33.OSPITI E FIRMACOPIECome ogni anno, Milan Games Week & Cartoomics darà l’opportunità ai lettori Star Comics di incontrare i propri artisti preferiti e portarsi a casa una firma o uno sketch. Di seguito tutti i dettagli dei firmacopie, che si terranno presso lo stand.Il 28 ottobre è arrivato nel catalogo Star Comics Gukken, un manga tutto italiano scritto da Sio e Dado, e disegnato da Azzurro Chiara; un’avventura nel web ispirata a iconici shonen manga e ambientata in un mondo che segue le meccaniche di un videogioco. Il trio di autori firmerà le copie di Gukken nei seguenti giorni e orari:venerdì 28 novembre, dalle 13.00 alle 14.15;sabato 29 novembre, dalle 12.45 alle 14.00.Mirka Andolfo, autrice italiana di fama internazionale, dalla cui mente e matita sono nati grandi successi come Sweet Paprika e Blasfamous, di cui è stato recentemente pubblicato l’omnibus, sarà presente tutti i giorni. Di seguito gli orari dei firmacopie:venerdì 28 novembre dalle 14.30 alle 16.00;sabato 29 novembre dalle 14.00 alle 15.00;domenica 30 novembre dalle 11.00 alle 12.00.Gin Zarbo, autrice di The Secret Of Scarecrow, manga ambientato in un regno lontano flagellato dalla piaga dei Crow, mostri carnivori che terrorizzano la popolazione. L’autrice sarà presente al firmacopie nei seguenti giorni e orari:venerdì 28 novembre, dalle 14.30 alle 15.30;sabato 29 novembre, dalle 14.00 alle 15.00.Presente all’appello anche la squadra di Manga Issho - in cui rientrano anche Mirka Andolfo e Gin Zarbo - la prima rivista europea di manga, un progetto ambizioso che coinvolge quattro grandi editori di quattro paesi europei: Italia, Francia, Spagna e Germania/Belgio. Accolta con grande calore, il 25 novembre vedrà la pubblicazione del suo quarto numero. Di seguito gli orari dei firmacopie degli autori e delle autrici presenti a Milan Games Week & Cartoomics 2025:venerdì 28 novembre, dalle ore 11.30 alle 12.45. Autori presenti: Mirka Andolfo, Adriano Barone, Gin Zarbo, Marco Albiero, Ivana Murianni, Marisa Salatino;venerdì 28 novembre, dalle ore 16.00 alle 17.30. Autori presenti: Mirka Andolfo, Adriano Barone, Gin Zarbo, Marco Albiero, Ivana Murianni, Matteo Filippi;sabato 29 novembre, dalle ore 11.30 alle 12.45, e dalle 15.00 alle 16.30. Autori presenti: Mirka Andolfo, Adriano Barone, Gin Zarbo, Marco Albiero, Ivana Murianni, Marisa Salatino;Domenica 30 novembre, dalle ore 12.00 alle 13.30. Autori presenti: Mirka Andolfo, Adriano Barone, Marco Albiero, Ivana Murianni, Marisa Salatino. Mirka Andolfo terminerà alle 13:15.Il duo creativo dello studio MokMok, composto da Alessandro Atzei e Manuele Morlacco è tornato, con una nuova avventura ambientata nello stesso universo narrativo dell’amato Awarè. Per la pioggia e tutto il resto, pubblicato il 4 novembre, è la nuova storia che hanno scritto, e che Federica Pustizzi ha interpretato con la sua incredibile matita. Un volume dal titolo suggestivo con atmosfere sognanti da anime, che racconta l’inaspettato intrecciarsi delle vite di Kafka, un anziano solitario, e Tsuyu, una ragazzina misteriosa. Tutti e tre gli autori incontreranno i fan nei seguenti giorni e orari:sabato 29 novembre dalle 14.00 alle 15.00;domenica 30 novembre dalle 14.00 alle 15.00.EVENTIPer questa edizione di Milan Games Week & Cartoomics, gli appuntamenti Star Comics da segnare in agenda sono due, pensati per approfondire alcune delle più interessanti novità del catalogo: il quarto volume di Manga Issho e Per la pioggia e tutto il resto.Sabato 29 novembre, dalle 17:00 alle 18:00 - Hero Stage (pad. 18): “Su MANGA ISSHO l'Europa si fa manga!: incontro con ISSHOwcase” – un appuntamento speciale con gli autori e le autrici di Manga Issho, la rivista che celebra il manga made in EU! Mentre si alternano al tavolo da disegno, gli artisti racconteranno curiosità, retroscena e ispirazioni legate alla rivista e alle loro storie. Disegnare issho - cioè insieme - è sempre più divertente!– Con Gin Garbo, Mirka Andolfo, Marco Albiero; modera Sommobuta.Domenica 30 novembre, dalle 16:30 alle 17:30 - Hero Stage (pad. 18): “Disegnare la pioggia: storie e matite in diretta: incontro con showcase” – Gli sceneggiatori di Per la pioggia e tutto il resto raccontano le scelte creative, i personaggi e le emozioni dietro alla stesura della storia, mentre la disegnatrice trasforma le parole in immagini e colori in uno showcase indimenticabile!– Con Alessandro Atzei, Manuele Morlacco, Federica Pustizzi; modera Rachele Baz.

