Annunciato “Vampire Crawlers”, spin-off di Vampire Survivors

Dai creatori di Vampire Survivors, vincitori di ben tre premi BAFTA, arriva “Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors”, turn-based deckbuilder spin-off di Vampire Survivors in uscita nel 2026 su Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS e Android.

Vampire Crawlers porta l’esperienza Survivors in un hyper card-driven BLOBBER con elementi rogue-lite. Preparati a esplorare dungeon, raccogliere oggetti luccicanti e scatenare combinazioni devastanti.

Annunciato durante l’Xbox Showcase con un nuovo accattivante trailer, nel quale un Poe ultra realistico mostra tutto ciò che Vampire Crawlers NON è. Il gioco uscirà su PC, dispositivi mobile e console nel 2026, con la possibilità che altre piattaforme seguano a ruota (ad eccezione dei frigoriferi intelligenti, per ora).

Vampire Crawlers sarà disponibile al day one anche su Xbox Game Pass Premium e Ultimate! Hooray!

In un mondo oscuro, inizia una nuova avventura. Esplorate mappe, potenziate i vostri poteri, uccidete i mostri, trovate i tesori.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors amplifica le emozioni proprie di un Survivors dando vita a un hyper card-driven BLOBBER con elementi rogue-lite. Create deck a tema, esplorate da una nuova prospettiva dungeon a prima vista familiari e scatenate combo apocalittiche. Prendentevi il vostro tempo e giocate in modo tattico, oppure affronate i turni il più velocemente possibile: il risultato sarà sempre accurato, lo chiamiamo hyper per un motivo!

Di cosa si tratta?

Una carneficina a turni che cresce a dismisura: giocate le carte in ordine crescente di mana per ottenere combo; ogni step moltiplica l'effetto della carta successiva. Usate i jolly per estendere la serie fino a 10, 20, 30... Riuscirete a raggiungere l'infinito?

Stabilite il ritmo: prendetevi tutto il tempo necessario e giocate in modo tattico, oppure il più velocemente possibile: il risultato sarà sempre accurato, non a caso lo chiamiamo hyper!

Deck-Building: Accumulate esperienza e salite di livello per ottenere nuove carte, colpite i forzieri con una testata per ottenere gemme di personalizzazione e potenziamenti; evolvete le armi ed evocate sopravvissuti per innescare una cascata di effetti e stravolgere il gioco.

Esplorazione: esplorate dungeon ricchi di elementi raramente presenti in Vampire Survivors, oltre a tesori e interazioni uniche. Trovate una pala per scavare una via verso il piano successivo, che molto probabilmente si troverà tra le nuvole!

Probabilmente sarò sempre il più grande fan di Vampire Survivors”, ha dichiarato Luca Galante, Company Director di poncle. “Ora che Vampire Crawlers sta per arrivare sul mercato, sia io sia gli altri fan avremo ancora più vampiri da amare”.

Con Vampire Crawlers, poncle da ufficialmente il via a una serie di spin-off dedicati a Vampire Survivors. L'idea è quella di prendere alcuni dei pilastri fondamentali alla base di Vampire Survivors e applicarli ad altri generi: accessibilità, immediatezza, convenienza, rigiocabilità, spensieratezza e tantissime cose scintillanti. Il team poncle continuerà a lavorare a un progetto segreto per il futuro di Vampire Survivors, i concept degli spin-off saranno realizzati in collaborazione con altri studi indipendenti.