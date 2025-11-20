NUOVO SCENARIO COMPETITIVO CON UN MONTEPREMI DA 1 MILIONE DI DOLLARI

Oggi, Battlefield Studios ha annunciato la Battlefield REDSEC Elite Series, il culmine della competizione di Battlefield, che mette in mostra il meglio che la scena competitiva di Battlefield può offrire a livello mondiale. In arrivo il 10 dicembre, la Elite Series è pensata per portare più competizione nel franchise e per offrire alla community un nuovo modo di scalare le classifiche. La competizione iniziale, con un montepremi da 1 milione di dollari ripartito tra tre finali regionali, vedrà la partecipazione di 600 concorrenti in totale, non solo il meglio tra chi gioca a Battlefield nella community, ma anche i massimi talenti degli FPS al mondo.

Le 50 squadre di ciascuna regione si sfideranno in un formato competitivo unico: una serie di sei partite nella Battle Royale di REDSEC, che culminerà nel gran finale in cui le otto squadre migliori si affronteranno testa a testa nella spietata modalità a eliminazione diretta Guanto d'arme. Questo formato si ripete in tre giornate di gara, con le squadre che ottengono punti nella Elite Series in base alle loro prestazioni.

I Twitch Drop saranno attivi in ogni giornata di gara, consentendo agli spettatori della diretta ufficiale di EA o dei singoli concorrenti di ottenere ricompense.

“Con Battlefield REDSEC, i nostri team di Battlefield Studios hanno realizzato un’esperienza intrisa del DNA di Battlefield, sviluppata insieme alla nostra community appassionata”, ha dichiarato Christian Grass, Executive Producer di Battlefield. “La modalità Guanto d’arme di Battlefield REDSEC, la mia preferita, offre una struttura unica in stile torneo che la rende perfetta per questo tipo di competizione.”

Insieme alla Elite Series, il team è anche orgoglioso di annunciare la Open Series come competizione ufficiale della community di REDSEC, che inizierà venerdì 12 dicembre. La Open Series offre ai nostri utenti di tutti i livelli l'opportunità di competere. Con la giusta dose di pratica e dedizione nella Open Series, una squadra può passare alla Elite Series per competere a livello mondiale. Le squadre possono partecipare alla Open Series iscrivendosi tramite Repeat.gg.

Tutte le competizioni si svolgeranno in un ambiente multipiattaforma e cross-input sia nella Elite Series che nella Open Series di REDSEC.