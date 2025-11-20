COD: Black Ops 7 - Modalità Endgame accessibile a tutti

Call of Duty: Black Ops 7 - Modalità Endgame accessibile a tutti e Nuketown 2025 che continua a definire l'esperienza

Vivete il più grande Black Ops di sempre con la nuovissima Campagna Co-Op, il caratteristico Multigiocatore e il ritorno di Zombi

Il team di sviluppo dietro Black Ops 7 è lieto di annunciare che la modalità "Endgame" sarà resa disponibile a tutti i giocatori a partire da venerdì 21 novembre. Questa decisione segue il feedback estremamente positivo ricevuto dai giocatori che hanno già avuto modo di sperimentare la nuova modalità.

In "Endgame", i giocatori sono chiamati a collaborare con altri per completare obiettivi impegnativi, aumentare la propria potenza, ottenere mimetiche per armi uniche e affrontare nuove minacce attraverso l'intera estensione di Avalon. La modalità incoraggia a spingersi in zone di difficoltà crescente e ad effettuare l'estrazione in sicurezza per mantenere il proprio Valore di Combattimento e sopravvivere un altro giorno.

Per coloro che hanno già completato la Campagna Co-Op per sbloccare l'accesso anticipato a Endgame, il team invierà ricompense aggiuntive come segno di apprezzamento. I giocatori che hanno già avuto accesso a Endgame prima che venga sbloccato per tutti questo venerdì riceveranno:

3 gettoni Doppia XP Livello (durata 1 ora)

3 gettoni Doppia XP Arma (durata 1 ora)

3 gettoni Doppia XP Pass Battaglia (durata 1 ora)

3 Perkaholic GobbleGums

Queste ricompense si aggiungono ai premi unici sbloccati durante la Campagna Co-Op, inclusa l'XP globale e un percorso dedicato alle mimetiche. Tra questi figurano:

Progetto "Irides One" per l'M15 MOD 0

Progetto "Phantom" per lo Shadow SK

Progetto "Razorfire Vertex" per il Ryden 45K

Skin Operatore "Grounded" per Mason

55.000 XP e ulteriori ricompense

Inoltre, i giocatori di Black Ops 7 possono continuare a immergersi in un vasto universo di contenuti dinamici, inclusa l'iconica mappa multiplayer Nuketown 2025. Reimmaginata per l'anno 2025, questa arena classica della serie offre un'esperienza di combattimento ravvicinato e frenetico, con la sua inconfondibile struttura composta da due edifici principali e una strada centrale. Ideale per le modalità a obiettivi, Nuketown 2025 si distingue per le sue peculiarità visive e il ritmo di gioco elevato che l'hanno resa una delle preferite dai fan.

Gli sviluppatori augurano a tutti i giocatori buona fortuna nella Zona 4 e non vedono l'ora di incontrarli ad Avalon.