Scontro tra treni in Repubblica Ceca: oltre 40 feriti vicino a Ceske Budejovice

Almeno 42 persone sono rimaste ferite, tra cui due in condizioni gravi, in un incidente ferroviario avvenuto nel sud della Repubblica Ceca. Lo scontro ha coinvolto un treno espresso e un convoglio passeggeri nei pressi di Ceske Budejovice, a circa 150 chilometri da Praga.

Secondo quanto riferito dai soccorritori all’Afp, quaranta passeggeri hanno riportato ferite lievi, mentre due necessitano di cure più urgenti. La portavoce del servizio ambulanze, Petra Kafkova, ha confermato il numero dei feriti e il dispiegamento immediato delle squadre di emergenza.

Il portavoce dell’ente ferroviario Sprava Zeleznic, Martin Kavka, ha dichiarato che tutti i passeggeri coinvolti sono stati evacuati in sicurezza. Sul posto sono intervenute diverse unità di pronto intervento per gestire le operazioni di soccorso e le verifiche sulla linea ferroviaria.