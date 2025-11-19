PGA TOUR 2K25 in arrivo su Nintendo Switch 2

Un’ampia gamma di modalità di gioco, campi e opzioni di personalizzazione per offrire la migliore esperienza di golf portatile.

Oggi 2K ha annunciato che PGA TOUR® 2K25 è in sviluppo in collaborazione con Unity per Nintendo Switch™ 2 e che, da oggi, è possibile aggiungerlo alla lista dei desideri. La versione per Nintendo Switch 2 includerà l’intera gamma di modalità e funzionalità di PGA TOUR® 2K25, tra cui la modalità MyCAREER, le Società online cross-platform, il Progettista di Campi e molto altro. Il tutto offrendo la possibilità di giocare le modalità offline ovunque e le modalità online con connessione internet. **

PGA TOUR 2K25 per Nintendo Switch 2 include l’intera gamma di funzionalità disponibili sulle altre piattaforme, tra cui:

EvoSwing: Il realismo è aumentato con il nuovissimo sistema EvoSwing sia per la levetta Swing che per il 3-Click Swing. Che si tratti di un nuovo giocatore o di un veterano, EvoSwing migliora il ritmo e la destrezza del giocatore per simulare meglio la sensazione di impugnare una mazza da golf quando si usa lo Swing Stick, mentre con il 3-Click Swing i giocatori possono godere di una

simulazione migliorata usando gli indizi visuali per tirare;

Swing Perfetto : Per offrire l'esperienza di golf più accessibile a tutti, i giocatori possono provare la nuovissima impostazione di difficoltà Swing Perfetto, che assicura un realismo perfetto per ogni swing. I nuovi giocatori possono così abituarsi alla complessità del gioco del golf e questa è una valida opzione per facilitare l’esperienza e lavorare sul proprio “swing perfetto”. I giocatori esperti che desiderano semplicemente godersi un'esperienza rilassante prima di lanciarsi in alcune delle modalità più competitive possono trovare in Swing Perfetto un'ottima opzione;

: per la prima volta nella storia del franchise, i giocatori di PGA TOUR 2K25 potranno mettersi alla prova sui palcoscenici più prestigiosi del golf e diventare delle leggende conquistando tre Major: il PGA Championship 2025 al Quail Hollow Club, il 125° U.S. Open all’Oakmont Country Club e il 153° Open al Royal Portrush Golf Club — tutti e tre presenti per la prima volta nella serie. Campi con licenza e Topgolf: al lancio saranno disponibili 28 campi ed eventi con licenza, tra cui tornei del PGA TOUR come il WM Phoenix Open al TPC Scottsdale, l’AT&T Pebble Beach Pro-Am a Pebble Beach e THE PLAYERS Championship al TPC Sawgrass. Torna l’esperienza Topgolf, introducendo una serie di missioni che i giocatori potranno completare. Per la prima volta in assoluto, “The Home of Golf” arriva in PGA TOUR 2K25 con l’Old Course di St Andrews Links, insieme a Fields Ranch East al PGA Frisco, che fa il suo debutto nel franchise.

al lancio saranno disponibili 28 campi ed eventi con licenza, tra cui tornei del PGA TOUR come il WM Phoenix Open al TPC Scottsdale, l’AT&T Pebble Beach Pro-Am a Pebble Beach e THE PLAYERS Championship al TPC Sawgrass. Torna l’esperienza Topgolf, introducendo una serie di missioni che i giocatori potranno completare. Per la prima volta in assoluto, “The Home of Golf” arriva in PGA TOUR 2K25 con l’Old Course di St Andrews Links, insieme a Fields Ranch East al PGA Frisco, che fa il suo debutto nel franchise. Gioca come i professionisti : Oltre a più di 200 grandi nomi del PGA TOUR, i giocatori di PGA TOUR 2K25 possono giocare con un roster di 11 professionisti maschili e femminili presenti al lancio, tra cui Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Justin Thomas, Tony Finau, Lydia Ko, Tom Kim, Brooke Henderson e altri. Inoltre, “ Il più grande golfista del mondo ” Chris McDonald scende in campo per insegnare ai professionisti qualche trucco su questo sport.

: la personalizzazione consente ai giocatori di presentarsi nel migliore dei modi al mondo del golf, grazie alla suite di strumenti di creazione più ampia mai realizzata. Un nuovo sistema di attribuzione dei punti, alberi delle abilità migliorati e un nuovissimo sistema di Avanzamento Equipaggiamento consentono ai giocatori di rappresentare sé stessi e il loro stile di gioco unico sul campo. I giocatori possono scegliere tra cinque archetipi: il Fuoriclasse, l’Analista, l’Acrobata, il Custode del Green e l’Artista, per adattarsi al loro stile di gioco preferito. Sono disponibili, inoltre, oggetti online di abbigliamento di marchi autorizzati, tra cui adidas, FootJoy, Malbon Golf e altri. Bastoni e palline di marchi come Callaway, COBRA, Mizuno e Titleist possono arricchire le borse da golf dei giocatori e farli giocare con stile. Una modalità MyCAREER più precisa : PGA TOUR 2K25 offre l’esperienza MyCAREER più coinvolgente e personalizzabile della serie. I giocatori possono mostrare la propria personalità e resilienza grazie a maggiori scelte e sfide. È stata inoltre aggiunta l’opzione di simulazione dinamica dei round di MyCAREER e di momenti extra di gameplay, con nuovi eventi di allenamento pre-torneo che rendono il percorso MyCAREER un’esperienza che ogni giocatore può vivere al proprio ritmo;

: offre l’esperienza MyCAREER più coinvolgente e personalizzabile della serie. I giocatori possono mostrare la propria personalità e resilienza grazie a maggiori scelte e sfide. È stata inoltre aggiunta l’opzione di simulazione dinamica dei round di MyCAREER e di momenti extra di gameplay, con nuovi eventi di allenamento pre-torneo che rendono il percorso MyCAREER un’esperienza che ogni giocatore può vivere al proprio ritmo; Stagioni e Clubhouse Pass: le stagioni tornano in PGA TOUR 2K25 con più contenuti che mai. Ogni stagione include un nuovissimo Clubhouse Pass* che rimane valido e disponibile per l'acquisto anche dopo il rilascio del successivo, aumenti di potenza per le progressioni dell'equipaggiamento, azzeramento delle classifiche e altro ancora offrendo nuovi contenuti ogni giorno, ogni settimana e ogni mese. I regolari aggiornamenti del PGA TOUR Superstore, così come gli aggiornamenti relativi a eventi, sfide e missioni, manterranno il gioco attuale ed emozionante sia per i nuovi giocatori che per i veterani.

I Clubhouse Pass 1-4 sono già disponibili per tutte le piattaforme e saranno disponibili al lancio per Nintendo Switch 2. Ogni Clubhouse Pass include 100 livelli con nuovi premi, di cui 34 contenenti premi gratuiti che tutti i giocatori di PGA TOUR 2K25 potranno ottenere, tra cui accessori per mazze, Evo Tools, gettoni Level-Up, attrezzature, abbigliamento e altro ancora. I giocatori hanno la possibilità di guadagnare ricompense ad ogni livello acquistando il Clubhouse Pass Premium per ogni stagione o acquistando il Member's Pass, incluso nella PGA TOUR 2K25 Legend Edition, che sblocca il Clubhouse Pass Premium per le stagioni 1-5 e include anche il Pacchetto attrezzatura Clubhouse, che contiene 1 outfit per ogni tipo di corporatura consegnato all'inizio di ogni stagione.