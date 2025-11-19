BAADLANDS: L'ESPANSIONE FURRY ROAD ARRIVA SU GOAT SIMULATOR 3

Oggi, Coffee Stain Publishing e Coffee Stain North sono entusiaste di lanciare Baadlands: Furry Road, l'ultima espansione di Goat Simulator 3.

Il mondo è finito e San Angora si è trasformata in un vasto deserto, che nasconde segreti spazzati dalla sabbia in attesa di essere scoperti. In Baadlands: Furry Road, i giocatori vestiranno di nuovo i panni di Pilgor, l'antieroe sopravvissuto all'apocalisse, per intraprendere l'avventura più caotica di sempre. Completa missioni disastrose, ricostruisci una città da zero usando frammenti collezionabili e usa gli ultimi, infuocati Goat Gears per farti strada tra orde di predoni nel tuo viaggio alla scoperta del segreto dietro la misteriosa porta del caveau...

Questa volta, i giocatori potranno attraversare le dune a bordo della loro motocicletta, evocabile a piacimento come un destriero apocalittico! Attraverso le Baadlands, scopriranno nuovi e vasti ambienti, un'atmosfera desolata da capra, una miriade di nuove missioni e molto altro ancora: dagli abitanti delle città vestiti di pelle ai vermi che vivono sulle dune.

Santiago Ferrero, direttore creativo di Coffee Stain North, ha dichiarato: "Baadlands: Furry Road è la migliore aggiunta al franchise di Goat Simulator dai tempi del capibara, e non vediamo l'ora che i fan possano sperimentare "Sand" Angora in un modo completamente nuovo e (come sempre) altamente distruttivo. Dalle auto modificate ai clacson a elica, fino alla tua moto personale che appare a comando, spostarsi non è mai stato così facile: esplora a tuo piacimento e, mentre ci sei, prendi a testate qualche ignara creatura. La terra desolata è tua!"

Baadlands: Furry Road è la seconda grande espansione per Goat Simulator 3, dopo l'espansione Multiverse of Nonsense lanciata la scorsa estate.

Goat Simulator 3 – Baadlands: Furry Road è ora disponibile e può essere acquistato su Steam , Epic Games Store , Microsoft Store , PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One e Xbox Series X/S . Un nuovo Starter Pack è disponibile per l'acquisto sulle piattaforme elencate e include Goat Simulator 3, il DLC Digital Downgrade e i pacchetti di equipaggiamento Hocus Pocus e Super Duper.