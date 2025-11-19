Nuovo piano Ue per una Schengen militare e infrastrutture strategiche

Alessia Mogavero | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

nuovo piano

La Commissione europea rilancia il progetto di una vera mobilità militare europea, introducendo un nuovo pacchetto normativo dedicato alla creazione di una sorta di “Schengen militare”. L’iniziativa arriva a sette anni dal primo piano varato sotto la Commissione Juncker e si traduce in una proposta di regolamento aggiornata e in una comunicazione congiunta presentate a Bruxelles il 19 novembre.

Il nuovo quadro mira a velocizzare gli spostamenti delle forze armate all’interno dell’Unione, favorendo il coordinamento tra Stati membri e migliorando l’interoperabilità delle infrastrutture strategiche. L’obiettivo è definire procedure comuni, corridoi prioritari e standard condivisi che consentano movimenti rapidi e sicuri in caso di necessità operative.

Il pacchetto comprende anche misure pensate per stimolare l’innovazione nel settore della difesa e sostenere la competitività dell’industria militare europea. La Commissione propone una roadmap dedicata alla trasformazione del comparto industriale, con interventi per rafforzare capacità produttive, tecnologia avanzata e cooperazione tra aziende e Stati membri.