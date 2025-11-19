Aida Yespica confessa trauma dell'infanzia: abusata dallo zio a 7 anni

Aida Yespica rompe il silenzio e racconta a Le Iene un doloroso segreto della sua infanzia: “Sono stata abusata a 7 anni”. La showgirl svela un trauma che ha segnato profondamente la sua vita, un ricordo che per anni aveva cercato di dimenticare.

“Quel momento terribile l’avevo rimosso”, spiega Aida, “ma nel 2017 è riaffiorato quando un’amica mi ha raccontato di essere stata abusata da suo padre. In quel preciso istante mi sono bloccata e ho iniziato a piangere”.

La violenza subita non è stata perpetrata da una figura qualunque, ma dallo zio, un dettaglio che aggiunge un ulteriore peso al suo racconto. Aida chiarisce che il padre non ne è mai venuto a conoscenza: “Mio papà è andato via da tempo e mia madre mi ha abbandonata quando avevo appena 2 anni. Se lui avesse scoperto quello che è successo, probabilmente l’avrebbe ucciso”.

Questo trauma ha avuto conseguenze profonde sulla sua vita affettiva: “Tutto è cambiato. Per sentirmi a mio agio con qualcuno e vivere l'intimità, avevo bisogno di bere. Solo con il padre di mio figlio sono riuscita a lasciarmi andare senza alcol”.

Anche oggi Aida riconosce quanto quell’esperienza sia ancora una ferita aperta: “Sto lavorando su me stessa, ma è un peso difficile da portare. Faccio terapia passo dopo passo, ma spesso mi chiedo: ‘Fino a quando dovrò conviverci?’”.