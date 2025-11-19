Accordo segreto Usa-Russia per la fine del conflitto: Ucraina sotto nuovi attacchi

Mentre gli attacchi russi continuano a colpire il territorio ucraino, fonti di Axios riferiscono che Washington e Mosca avrebbero discusso in modo riservato una possibile intesa per fermare la guerra. Secondo funzionari statunitensi e russi citati dal media americano, la Casa Bianca e il Cremlino avrebbero lavorato a una bozza di proposta per avviare un percorso negoziale.

L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e l’inviato russo Kirill Dmitriev avrebbero esaminato nel dettaglio un piano articolato in 28 punti. Un funzionario americano anonimo conferma che i due rappresentanti hanno tenuto colloqui approfonditi, mentre Dmitriev avrebbe espresso un cauto ottimismo, sostenendo che questa volta “la posizione russa viene realmente ascoltata”.

Il documento si concentrerebbe su pace in Ucraina, sicurezza europea, garanzie strategiche e relazioni future tra Washington, Kiev e Mosca. Dmitriev avrebbe inoltre incontrato Witkoff e altri alti funzionari statunitensi a Miami tra il 24 e il 26 ottobre, spiegando che il piano mira a definire “un quadro più ampio per una sicurezza duratura in Europa”.

Le parti puntano a redigere una versione scritta dell’intesa prima del prossimo incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Dmitriev ha aggiunto che l’ipotesi di un vertice a Budapest rimane al momento esclusa.

Nelle prime ore di oggi l’intera Ucraina è stata posta in allerta aerea. Le autorità locali, in particolare nelle regioni occidentali, hanno invitato i cittadini a cercare immediatamente riparo. Il sindaco di Leopoli ha avvertito su Telegram che il nemico stava attaccando l’area con droni, chiedendo alla popolazione di non ignorare le sirene e restare nei rifugi.

A est, Kharkiv è stata colpita da quello che la polizia definisce un “attacco massiccio”. Le autorità hanno registrato 36 feriti e segnalato danni ingenti nei distretti di Slobidsky e Osnovyansky. Secondo le prime informazioni, più di dieci edifici residenziali sono stati colpiti.

Il governatore Oleg Synegoubov riferisce che 19 droni russi sono stati diretti contro la città, la seconda più popolata del Paese prima dell’invasione del 2022. Un palazzo di nove piani è stato centrato e successivamente avvolto dalle fiamme.

La polizia locale ha confermato danni a oltre dieci palazzi, una scuola, un supermercato e un deposito di ambulanze. Tra i feriti ci sono due bambini di nove e tredici anni, ai quali i medici hanno diagnosticato forti reazioni da stress. I soccorritori hanno evacuato 48 persone da un grattacielo invaso dal fumo, come riferito dal portavoce regionale dei servizi di emergenza Yevgen Vasylenko.